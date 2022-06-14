https://sputnik-georgia.ru/20220614/v-gruzinskoy-mechte-otsenili-rezultaty-oprosa-267439203.html

В "Грузинской мечте" оценили результаты опроса

В "Грузинской мечте" оценили результаты опроса

Настрой "Грузинской мечты" и общества совпадают, уверены в правящей партии 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T12:44+0400

2022-06-14T12:44+0400

2022-06-14T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Исследование общественного мнения еще раз подтвердило, что взгляды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и населения страны идентичны, заявил депутат от парламентского большинства Давид Матикашвили.Согласно результатам опроса населения, 69,8% респондентов считают, что правительство поступило правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России, которые нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению самой Грузии. С решением властей Грузии не вводить санкции против России не согласны 27,1% опрошенных, а 3,1% не смогли ответить на вопрос.По словам депутата, грузинские власти озвучивают желания общества.Что за исследование Опрос был проведен Международным центром общественного мнения и бизнеса GORBI по заказу телекомпании "Имеди" 2-7 июня. В масштабах Грузии по телефону был опрошен 1 001 респондент. Погрешность составляет +/- 3%.Согласно результатам опроса, 77,6% опрошенных согласны с политикой "Грузинской мечты" не втягивать Грузию в российско-украинский конфликт. На вопрос отрицательно ответили 20,8% респондентов, с ответом не смогли определиться 1,6%.Кроме того, большая часть опрошенных (28,5%) заявила, что больше всего в открытии второго фронта в Грузии заинтересована крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Россию и США назвали по 12,4% респондентов, правительство Украины – 8,6%, правительство Грузии – 2,1%, а Евросоюз – 1,2%.На вопрос, какой должна быть позиция Грузии, если Запад потребует от нее вовлечения в конфликт, отрицательный ответ дали 83,6% опрошенных. При этом 11,5% считают, что страна может быть вовлечена в конфликт.Не согласны с позицией оппозиции, которая просит Запад ввести санкции против лидеров правящей партии "Грузинская мечта", 66,2% опрошенных. Поддержали оппозицию в вопросе 28,9% респондентов.На вопрос: "Насколько сегодня Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС?", 85,9% опрошенных ответили, что "заслуживает", 10,9% считают, что "не заслуживает".Также, по результатам опроса, 64,4% респондентов считают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили справедливо отбывает наказание. Не согласны с заключением третьего президента 19,3%.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, сша, украина, грузинская мечта