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"Джаз в летнюю ночь": в Тбилиси пройдет фестиваль джазовой музыки
"Джаз в летнюю ночь": в Тбилиси пройдет фестиваль джазовой музыки
На сцене фестиваля выступят известные грузинские джазмены и бэнды 15.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Третий по счету фестиваль джазовой музыки "Джаз в летнюю ночь" пройдет в Тбилиси с 17 по 19 июня, говорится в сообщении организаторов.Гости фестиваля смогут послушать выступления таких артистов и бендов как Майя Бараташвили и джаз-трио, Трио Гиги Цинцадзе, Резо Кикнадзе и Rooftop Underground, Квартет Дини Вирсаладзе, Папуна Шарикадзе, Лаша Деисадзе и других.Организаторами фестиваля выступили Союз музыкантов ZMG-ART при поддержке мэрии Тбилиси.
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анонсы , культура, грузия, новости, тбилиси, майя бараташвили, резо кикнадзе, папуна шарикадзе, джаз

"Джаз в летнюю ночь": в Тбилиси пройдет фестиваль джазовой музыки

12:12 15.06.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкДжазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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На сцене фестиваля выступят известные грузинские джазмены и бэнды
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Третий по счету фестиваль джазовой музыки "Джаз в летнюю ночь" пройдет в Тбилиси с 17 по 19 июня, говорится в сообщении организаторов.

В этот раз на фестивале выступят до 100 грузинских музыкантов, хорошо известных как на родине, так и за рубежом. Мероприятия состоятся в Саду Арто по адресу: проспект Давида Агмашенебели, 103. Начало концертов в 19:00.

Гости фестиваля смогут послушать выступления таких артистов и бендов как Майя Бараташвили и джаз-трио, Трио Гиги Цинцадзе, Резо Кикнадзе и Rooftop Underground, Квартет Дини Вирсаладзе, Папуна Шарикадзе, Лаша Деисадзе и других.
Организаторами фестиваля выступили Союз музыкантов ZMG-ART при поддержке мэрии Тбилиси.
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