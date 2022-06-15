Фестиваль хормейстеров пройдет на черноморском курорте Анаклия
В мероприятии примут участие более 250 учеников школ для хормейстеров
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Фестиваль школ для хормейстеров "Голоса будущего" пройдет на черноморском курорте Анаклия с 17 по 24 июня, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На брифинге, посвященном фестивалю, о мероприятии рассказали глава ведомства Тея Цулукиани и директор Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Донадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В этом году фестиваль пройдет в два этапа и в нем примут участие более 250 учеников школ для хормейстеров Фольклорного центра. Так, Анаклия посетят учащиеся и педагоги школ из таких городов, как Цаленджиха, Батуми, Боржоми, Амбролаури, Абаша и др.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Два концерта состоятся в недавно обновленном Театре имени Акакия Хорава в Сенаки, в которых в качестве гостя примет участие детский ансамбль "Мартве".
Фестиваль школ хормейстеров "Голос будущего" был основан в 2019 году. Его целью является сближение детей, живущих в разных уголках Грузии, а также способствование развитию школ для хормейстеров.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В настоящее время школы для хормейстеров действуют в 30 муниципалитетах Грузии, где желающие могут бесплатно освоить грузинскую традиционную песни и церковное песнопение.