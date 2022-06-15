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https://sputnik-georgia.ru/20220615/festival-khormeysterov-proydet-na-chernomorskom-kurorte-anakliya--267494424.html
Фестиваль хормейстеров пройдет на черноморском курорте Анаклия
Фестиваль хормейстеров пройдет на черноморском курорте Анаклия
В мероприятии примут участие более 250 учеников школ для хормейстеров 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T17:07+0400
2022-06-15T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Фестиваль школ для хормейстеров "Голоса будущего" пройдет на черноморском курорте Анаклия с 17 по 24 июня, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.На брифинге, посвященном фестивалю, о мероприятии рассказали глава ведомства Тея Цулукиани и директор Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Донадзе.В этом году фестиваль пройдет в два этапа и в нем примут участие более 250 учеников школ для хормейстеров Фольклорного центра. Так, Анаклия посетят учащиеся и педагоги школ из таких городов, как Цаленджиха, Батуми, Боржоми, Амбролаури, Абаша и др.Два концерта состоятся в недавно обновленном Театре имени Акакия Хорава в Сенаки, в которых в качестве гостя примет участие детский ансамбль "Мартве".Фестиваль школ хормейстеров "Голос будущего" был основан в 2019 году. Его целью является сближение детей, живущих в разных уголках Грузии, а также способствование развитию школ для хормейстеров.В настоящее время школы для хормейстеров действуют в 30 муниципалитетах Грузии, где желающие могут бесплатно освоить грузинскую традиционную песни и церковное песнопение.
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грузия, тея цулукиани, анаклия, новости, культура, анонсы

Фестиваль хормейстеров пройдет на черноморском курорте Анаклия

17:07 15.06.2022
© Sputnik / Viktor KaminskyЧерноморский курорт Анаклия. Мост и прибрежная территория
Черноморский курорт Анаклия. Мост и прибрежная территория - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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В мероприятии примут участие более 250 учеников школ для хормейстеров
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Фестиваль школ для хормейстеров "Голоса будущего" пройдет на черноморском курорте Анаклия с 17 по 24 июня, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На брифинге, посвященном фестивалю, о мероприятии рассказали глава ведомства Тея Цулукиани и директор Государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Донадзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В этом году фестиваль пройдет в два этапа и в нем примут участие более 250 учеников школ для хормейстеров Фольклорного центра. Так, Анаклия посетят учащиеся и педагоги школ из таких городов, как Цаленджиха, Батуми, Боржоми, Амбролаури, Абаша и др.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Два концерта состоятся в недавно обновленном Театре имени Акакия Хорава в Сенаки, в которых в качестве гостя примет участие детский ансамбль "Мартве".
Фестиваль школ хормейстеров "Голос будущего" был основан в 2019 году. Его целью является сближение детей, живущих в разных уголках Грузии, а также способствование развитию школ для хормейстеров.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaТея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Тея Цулукиани объявила о фестивале школ для хормейстеров 2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В настоящее время школы для хормейстеров действуют в 30 муниципалитетах Грузии, где желающие могут бесплатно освоить грузинскую традиционную песни и церковное песнопение.
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