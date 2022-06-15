https://sputnik-georgia.ru/20220615/gedevanishvili-khochetsya-vozrodit-kombinirovannye-tury-gruziya-armeniya-267497689.html

Гедеванишвили: мы будем возить туристов из Узбекистана в Грузию и Армению - видео

Гедеванишвили: мы будем возить туристов из Узбекистана в Грузию и Армению - видео

По словам начальника департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии (GTA), владельца туристической компании Check-in Travel Ии... 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T17:49+0400

2022-06-15T17:49+0400

2022-06-15T17:54+0400

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Об этом Гедеванишвили заявила в ходе видеомоста Тбилиси-Армения на тему: "Туризм в Грузии и Армении после пандемии", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы налаживаем серьезные отношения по туризму с Узбекистаном, и если успеем в этом году, хотелось бы задействовать в этом Армению как туристическое направление. Мы и раньше так работали - на две страны, на три и даже на четыре. Это дорого, но по крайней мере спрос был. Сейчас хочу возродить эти туры, сделать каскадные туры", - заявила Гедеванишвили.По ее словам, несмотря на то, что пандемия коронавируса сильно ударила по сфере туризма Грузии, за этот период удалось добиться улучшения туристических услуг, развития новых маршрутов. Но все равно по качеству туристических сервисов Грузии и странам СНГ есть к чему стремиться.Туристическая отрасль в Грузии развивается активными темпами после резкого спада из-за пандемии коронавируса.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. К маю 2022 года туризм в стране был восстановлен на 62,3%.В настоящее время доходы от туризма составляют около 70% от уровня 2019 года. За первые четыре месяца 2022 года страна заработала на туризме 582,3 миллиона долларов.

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