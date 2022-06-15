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Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ
Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ
Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T09:01+0400
2022-06-15T09:01+0400
2022-06-15T09:01+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Безвизовый режим между Грузией и Объединенными арабскими эмиратами вступил в силу со вторника, говорится в сообщении МИД Грузии.По информации агентства, были внесены поправки в меморандум между двум странами от 2017 года "О взаимопонимании между Правительством Грузии и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и специальных/служебных паспортов". В МИД Грузии отметили, что введение безвизового режима послужит облегчению передвижения граждан Грузии и ОАЭ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, оаэ, безвизовый режим, туризм
Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ
Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Безвизовый режим между Грузией и Объединенными арабскими эмиратами вступил в силу со вторника, говорится в сообщении МИД Грузии.
По информации агентства, были внесены поправки в меморандум между двум странами от 2017 года "О взаимопонимании между Правительством Грузии и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и специальных/служебных паспортов".
"Согласно поправкам, владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну", – говорится в заявлении.
В МИД Грузии отметили, что введение безвизового режима послужит облегчению передвижения граждан Грузии и ОАЭ.