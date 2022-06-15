https://sputnik-georgia.ru/20220615/grazhdane-gruzii-mogut-bez-viz-poseschat-oae-267466384.html

Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ

Граждане Грузии могут без виз посещать ОАЭ

Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T09:01+0400

2022-06-15T09:01+0400

2022-06-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Безвизовый режим между Грузией и Объединенными арабскими эмиратами вступил в силу со вторника, говорится в сообщении МИД Грузии.По информации агентства, были внесены поправки в меморандум между двум странами от 2017 года "О взаимопонимании между Правительством Грузии и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и специальных/служебных паспортов". В МИД Грузии отметили, что введение безвизового режима послужит облегчению передвижения граждан Грузии и ОАЭ.

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грузия, новости, общество, оаэ, безвизовый режим, туризм