https://sputnik-georgia.ru/20220615/gruzinskaya-model-prinyala-uchastie-v-novoy-kampanii-emporio-armani-267481044.html

Грузинская модель приняла участие в новой кампании Emporio Armani

Грузинская модель приняла участие в новой кампании Emporio Armani

В ролике вместе с моделями поучаствовали и собаки разных пород 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T13:03+0400

2022-06-15T13:03+0400

2022-06-15T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в новой кампании бренда Emporio Armani коллекции осень-зима 2022.В Сети был опубликован видеоролик, где модели демонстрируют новую коллекцию, но не одна, а с четвероногими друзьями. Собаки разных пород приняли участие в забавном и милом видео."Emporio Armani представляет новую веселую рекламную кампанию: любовное письмо самому лучшему другу человека, который все больше и больше становится частью нашей жизни и делит с нами все моменты", – говорится в пресс-релизе бренда.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.

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новости, грузия, культура, модель, грузины и грузинки на мировых подиумах, модельный бизнес