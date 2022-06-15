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https://sputnik-georgia.ru/20220615/gruzinskaya-model-prinyala-uchastie-v-novoy-kampanii-emporio-armani-267481044.html
Грузинская модель приняла участие в новой кампании Emporio Armani
Грузинская модель приняла участие в новой кампании Emporio Armani
В ролике вместе с моделями поучаствовали и собаки разных пород 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T13:03+0400
2022-06-15T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в новой кампании бренда Emporio Armani коллекции осень-зима 2022.В Сети был опубликован видеоролик, где модели демонстрируют новую коллекцию, но не одна, а с четвероногими друзьями. Собаки разных пород приняли участие в забавном и милом видео."Emporio Armani представляет новую веселую рекламную кампанию: любовное письмо самому лучшему другу человека, который все больше и больше становится частью нашей жизни и делит с нами все моменты", – говорится в пресс-релизе бренда.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&amp;BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce &amp; Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.
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новости, грузия, культура, модель, грузины и грузинки на мировых подиумах, модельный бизнес

Грузинская модель приняла участие в новой кампании Emporio Armani

13:03 15.06.2022
© courtesy of Niko AbuladzeГрузинская модель Матильда Гварлиани
Грузинская модель Матильда Гварлиани - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© courtesy of Niko Abuladze
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В ролике вместе с моделями поучаствовали и собаки разных пород
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в новой кампании бренда Emporio Armani коллекции осень-зима 2022.
В Сети был опубликован видеоролик, где модели демонстрируют новую коллекцию, но не одна, а с четвероногими друзьями. Собаки разных пород приняли участие в забавном и милом видео.
"Emporio Armani представляет новую веселую рекламную кампанию: любовное письмо самому лучшему другу человека, который все больше и больше становится частью нашей жизни и делит с нами все моменты", – говорится в пресс-релизе бренда.
Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании всемирно известного итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.
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