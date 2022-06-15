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Избивали и требовали денег: в Грузии задержали банду вымогателей

Избивали и требовали денег: в Грузии задержали банду вымогателей

Жертву избили и угрожали смертью, если он не заплатит им деньги в указанный срок 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T18:03+0400

2022-06-15T18:03+0400

2022-06-15T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех человек по обвинению в групповом вымогательстве и насилии, сообщает пресс-служба МВД.Аресты были произведены в Тбилиси и регионе Кахети на востоке стране. Все задержанные в прошлом неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.По данным следствия, обвиняемые потребовали у гражданина 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов). Жертву избили и угрожали смертью, если он не заплатит им деньги в указанный срок. Чтобы избежать дальнейшего насилия, мужчина передал требуемую сумму задержанным.При обыске автомобиля одного из задержанных полиция изъяла автомат, пистолет, две обоймы, 18 патронов. При личном досмотре остальных обвиняемых были изъяты наркотики.В случае, если вина обвиняемых будет доказана на суде, им грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, тбилиси, кахети