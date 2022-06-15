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Избивали и требовали денег: в Грузии задержали банду вымогателей
Избивали и требовали денег: в Грузии задержали банду вымогателей
Жертву избили и угрожали смертью, если он не заплатит им деньги в указанный срок 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T18:03+0400
2022-06-15T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех человек по обвинению в групповом вымогательстве и насилии, сообщает пресс-служба МВД.Аресты были произведены в Тбилиси и регионе Кахети на востоке стране. Все задержанные в прошлом неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.По данным следствия, обвиняемые потребовали у гражданина 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов). Жертву избили и угрожали смертью, если он не заплатит им деньги в указанный срок. Чтобы избежать дальнейшего насилия, мужчина передал требуемую сумму задержанным.При обыске автомобиля одного из задержанных полиция изъяла автомат, пистолет, две обоймы, 18 патронов. При личном досмотре остальных обвиняемых были изъяты наркотики.В случае, если вина обвиняемых будет доказана на суде, им грозит от четырех до семи лет тюрьмы.
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Избивали и требовали денег: в Грузии задержали банду вымогателей

18:03 15.06.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Жертву избили и угрожали смертью, если он не заплатит им деньги в указанный срок
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех человек по обвинению в групповом вымогательстве и насилии, сообщает пресс-служба МВД.
Аресты были произведены в Тбилиси и регионе Кахети на востоке стране. Все задержанные в прошлом неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.
По данным следствия, обвиняемые потребовали у гражданина 4 тысячи лари (около 1,3 тысячи долларов). Жертву избили и угрожали смертью, если он не заплатит им деньги в указанный срок. Чтобы избежать дальнейшего насилия, мужчина передал требуемую сумму задержанным.
При обыске автомобиля одного из задержанных полиция изъяла автомат, пистолет, две обоймы, 18 патронов. При личном досмотре остальных обвиняемых были изъяты наркотики.
В случае, если вина обвиняемых будет доказана на суде, им грозит от четырех до семи лет тюрьмы.
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