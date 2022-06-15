https://sputnik-georgia.ru/20220615/kakimi-gosuslugami-mogut-polzovatsya-litsa-s-ovz-v-gruzii-267473115.html

Какими госуслугами могут пользоваться лица с ОВЗ в Грузии?

Какими госуслугами могут пользоваться лица с ОВЗ в Грузии?

Рассказываем, какие программы предусмотрены государством для поддержки лиц с ограниченными возможностями 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T11:32+0400

2022-06-15T11:32+0400

2022-06-15T11:32+0400

минздрав

грузия

общество

новости

лица с овз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24261/13/242611362_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_cb1c6affc8a54c0588a71aacef8ef6a2.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Минздрав Грузии осуществляет множество программ и предоставляет немало сервисов для поддержки лиц с ограниченными возможностями.Как отмечают в ведомстве, для лиц с ОВЗ государство ежегодно проводит программу социальной реабилитации и опеки над детьми, в рамках которой бенефициары могут пользоваться различными сервисами.Например, цель одной из подпрограмм – повысить качество функциональной независимости лиц с ОВЗ и пожилых людей, и интегрировать их в общество.Кроме того, Минздрав Грузии осуществляет подпрограммы обеспечения ухода на дому детей с тяжелой и глубокой задержкой развития (как физической, так и интеллектуальной, и психической – ред.). Главная цель данной программы – улучшить физическое и социальное положение этих детей, поддержать семьи в вопросе ухода за ними и оказать помощь в реабилитации.В Грузии также действует подпрограмма обслуживания специализированного семейного типа для детей с тяжелой и глубокой задержкой развития или детей с тяжелыми ограниченными возможностями, лишенных родительской опеки.В рамках данной программы этих детей размещают в специализированные дома семейного типа, чтобы они могли находиться в условиях, максимально приближенных к семейной среде.Минздрав Грузии также осуществляет подпрограмму обеспечения обслуживания в дневных центрах. Главная цель – поддержать семьи, предотвратить возможность отказа родителей от детей.Что касается подпрограммы реабилитации/абилитации детей, то она направлена на специфическую реабилитацию, абилитацию, улучшение физического здоровья, усиление адаптационных возможностей и содействие социальной интеграции бенефициаров.В Грузии также действует подпрограмма содействия коммуникации лиц с проблемами слуха. Она также направлена на содействие социальной интеграции этой категории граждан.Для лиц с ОВЗ в Грузии доступна "Госпрограмма защиты всеобщего здравоохранения". В рамках данной программы, граждане с проблемами слуха могут получить кохлеарный имплантат.Кохлеарный имплантат – медицинский прибор, протез, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости.С 2022 года в Грузии пенсия лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и детей с ОВЗ составляет 275 лари (93 доллара). Лица со значительно выраженными ограниченными возможностями получают 140 лари (47 долларов).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минздрав, грузия, общество, новости, лица с овз