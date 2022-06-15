https://sputnik-georgia.ru/20220615/khotet---ne-znachit-vstretitsya-pochemu-sorvalas-vstrecha-prezidenta-gruzii-s-patriarkhom-267498788.html
Хотеть - не значит встретиться: почему сорвалась встреча президента Грузии с Патриархом?
Хотеть - не значит встретиться: почему сорвалась встреча президента Грузии с Патриархом?
Новый конфуз с призидентом Грузии: Зурабишвили хотела встретиться с Патриархом, но что-то пошло не так... 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T18:41+0400
2022-06-15T18:41+0400
2022-06-15T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили изъявила желание встретиться сегодня с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II, однако встреча не состоится, рассказал глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне призвала представителей властей и оппозиции, а также рядовых граждан в четверг, 16 июня, собраться на площади Европы, чтобы продемонстрировать единство и стремление в Евросоюз. Неизвестно, собиралась ли глава государства говорить с Патриархом о предстоящей акции.По его словам, он не может более конкретно говорить о причинах.Джагмаидзе также отметил, что сам не участвовал в процессе организации встречи. РеакцииПредставители оппозиции и "Грузинской мечты" встретили инициативу президента неоднозначно.По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, при организации акции на такую тему нужно иметь гарантии, что соберутся, как минимум, 100 тысяч человек.По словам лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, непонятно, какую цель преследует Зурабишвили.Лидер "Нацдвижения" еще раз призвал всех собраться 20 июня на проспекте Руставели на аналогичной акции, организаторами которой выступило оппозиционное гражданское движение "Стыдно" ("Сирцхвилиа").Президент недовольнаНесостоявшуюся встречу с Патриархом прокомментировала и президент, выразив недовольство в адрес главы Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерея Андриа Джагмаидзе.Как отметила Зурабишвили, она никогда не просила о встрече в строго определенное время, а Джагмаидзе не должен был публично комментировать этот вопрос. Встреча с Патриархом была личной просьбой президентаи она никогда бы не обнародовала информацию об этой встрече без воли Его Святейшества, подчеркнуто в заявлении.Здесь же подчеркнуто, что президент испытывает к Патриарху особое уважение, любовь и духовную связь, которые выходят за институциональные рамки.
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грузия, новости, саломе зурабишвили , андрия джагмаидзе, ираклий кобахидзе, европа, патриархия грузии, грузинская мечта
Хотеть - не значит встретиться: почему сорвалась встреча президента Грузии с Патриархом?
18:41 15.06.2022 (обновлено: 19:14 15.06.2022)
Новый конфуз с призидентом Грузии: Зурабишвили хотела встретиться с Патриархом, но что-то пошло не так...
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили изъявила желание встретиться сегодня с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II, однако встреча не состоится, рассказал глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне призвала представителей властей и оппозиции, а также рядовых граждан в четверг, 16 июня, собраться на площади Европы, чтобы продемонстрировать единство и стремление в Евросоюз. Неизвестно, собиралась ли глава государства говорить с Патриархом о предстоящей акции.
"Встреча Саломе Зурабишвили и Илии II не удалась. Встречи с Патриархом не получаются вот так - в любое время. Была просьба, чтобы эта встреча состоялась сегодня, но сегодня не получается", - сказал Джагмаидзе журналистам.
По его словам, он не может более конкретно говорить о причинах.
Джагмаидзе также отметил, что сам не участвовал в процессе организации встречи.
Реакции
Представители оппозиции и "Грузинской мечты" встретили инициативу президента неоднозначно.
По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, при организации акции на такую тему нужно иметь гарантии, что соберутся, как минимум, 100 тысяч человек.
"Было бы хорошо, если бы президент заранее проконсультировалась с правящей партией",- отметил он.
По словам лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия, непонятно, какую цель преследует Зурабишвили.
Лидер "Нацдвижения" еще раз призвал всех собраться 20 июня на проспекте Руставели на аналогичной акции, организаторами которой выступило оппозиционное гражданское движение "Стыдно" ("Сирцхвилиа").
Президент недовольна
Несостоявшуюся встречу с Патриархом прокомментировала и президент, выразив недовольство в адрес главы Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерея Андриа Джагмаидзе.
Как отметила Зурабишвили, она никогда не просила о встрече в строго определенное время, а Джагмаидзе не должен был публично комментировать этот вопрос.
"Руководителю отдела по связям с общественностью Патриархии нецелесообразно делать публичные комментарии! Полагаем, что он должен знать, как упоминать Патриарха страны и президента!" - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице президента.
Встреча с Патриархом была личной просьбой президентаи она никогда бы не обнародовала информацию об этой встрече без воли Его Святейшества, подчеркнуто в заявлении.
Здесь же подчеркнуто, что президент испытывает к Патриарху особое уважение, любовь и духовную связь, которые выходят за институциональные рамки.