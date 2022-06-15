https://sputnik-georgia.ru/20220615/kogda-spetsialisty-ozhidayut-rosta-sluchaev-koronavirusa-v-gruzii-267491684.html

Когда специалисты ожидают роста случаев коронавируса в Грузии?

Когда специалисты ожидают роста случаев коронавируса в Грузии?

Эксперт рассказал, что ждет жителей страны с открытием сезонов отпусков и отдыха 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T16:44+0400

2022-06-15T16:44+0400

2022-06-15T16:44+0400

коронавирус covid-19

грузия

общество

новости

обзоры

иване чхаидзе

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Медики ожидают с наступлением лета и отпусков увеличения случаев коронавируса, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.Врач оценил эпидположение страны и отметил, что пока оно стабильное. По его словам, в день в Грузии выявляют около ста новых случаев коронавируса. И этот показатель стабильно держится в течение последних нескольких недель, что указывает на то, что ситуация поддается контролю.Еще один риск, по мнению Чхаидзе, – это длительность иммунитета от перенесенного заболевания или вакцины. Медики предполагают, что данный период длится не дольше полугода. Соответственно, с осени также ожидается рост случаев, с одной стороны, из-за снижения иммунитета от вакцинации или же от потери иммунитета к вирусу после заболевания.По словам медика, появление нового штамма коронавируса может стать опасностью не только для Грузии, но и для всего мира. В таком случае, ожидается резкое увеличение новых случаев. В остальных - рост случаев может быть, но не будет иметь характер эпидвспышки.Чхаидзе также отметил низкий темп вакцинации против коронавируса. По его словам, цифра очень низкая - ежедневный показатель не превышает нескольких десятков.В Грузии за последнюю неделю сделано 2 128 прививок против коронавируса.Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.По мере улучшения эпидемиологического положения в стране власти смягчали ковид-ограничения, а население все реже прививалось. На сегодняшний день единственным требованием к населению является ношение масок лишь в общественном транспорте и медучреждениях.Вакцинация в деталяхС начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 895 967 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 269 337 человек. Это 44,2% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 254 349 человек.Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации, заняв очередь.На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.Что касается новых статистических данных, то за последнюю неделю медики в Грузии выявили 515 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 755 случаев инфицирования, выздоровели 1 641 348 пациентов, скончались – 16 838.На данный момент в стране 543 активных случая. Показатель положительности тестирования за семь дней 0,51%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, обзоры, иване чхаидзе, здравоохранение в грузии