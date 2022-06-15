Когда специалисты ожидают роста случаев коронавируса в Грузии?
© AFP 2022 / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
© AFP 2022 / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
Эксперт рассказал, что ждет жителей страны с открытием сезонов отпусков и отдыха
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Медики ожидают с наступлением лета и отпусков увеличения случаев коронавируса, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Врач оценил эпидположение страны и отметил, что пока оно стабильное. По его словам, в день в Грузии выявляют около ста новых случаев коронавируса. И этот показатель стабильно держится в течение последних нескольких недель, что указывает на то, что ситуация поддается контролю.
"Определенные риски, конечно, существуют, и мы часто об этом говорим. Период отпусков и отдыха будет связан с большим количеством контактов, в том числе и в закрытых пространствах. В стране также значительно возрастет наплыв туристов, поэтому у нас в течение лета может быть небольшой, но рост случаев", - сказал Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
Еще один риск, по мнению Чхаидзе, – это длительность иммунитета от перенесенного заболевания или вакцины. Медики предполагают, что данный период длится не дольше полугода. Соответственно, с осени также ожидается рост случаев, с одной стороны, из-за снижения иммунитета от вакцинации или же от потери иммунитета к вирусу после заболевания.
По словам медика, появление нового штамма коронавируса может стать опасностью не только для Грузии, но и для всего мира. В таком случае, ожидается резкое увеличение новых случаев. В остальных - рост случаев может быть, но не будет иметь характер эпидвспышки.
Чхаидзе также отметил низкий темп вакцинации против коронавируса. По его словам, цифра очень низкая - ежедневный показатель не превышает нескольких десятков.
© photo: Sputnik / StringerИване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии за последнюю неделю сделано 2 128 прививок против коронавируса.
Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.
По мере улучшения эпидемиологического положения в стране власти смягчали ковид-ограничения, а население все реже прививалось. На сегодняшний день единственным требованием к населению является ношение масок лишь в общественном транспорте и медучреждениях.
Вакцинация в деталях
С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 895 967 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 269 337 человек. Это 44,2% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 254 349 человек.
Среди подростков в возрасте 12-15 лет полностью вакцинированы 3 477 человек (1,96%). Среди граждан в возрасте 16-17 лет полные две дозы вакцины сделали 11 337 человек (13.98%).
Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации, заняв очередь.
На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.
© AP Photo / Eugene HoshikoЭпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.
С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.
Что касается новых статистических данных, то за последнюю неделю медики в Грузии выявили 515 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 755 случаев инфицирования, выздоровели 1 641 348 пациентов, скончались – 16 838.
На данный момент в стране 543 активных случая. Показатель положительности тестирования за семь дней 0,51%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.