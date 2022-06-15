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https://sputnik-georgia.ru/20220615/minkult-gruzii-peredal-ansamblyu-chveneburebi-stsenicheskie-kostyumy--267476876.html
Минкульт Грузии передал ансамблю "Чвенебуреби" сценические костюмы
Минкульт Грузии передал ансамблю "Чвенебуреби" сценические костюмы
Государство не обеспечивало ансамбли костюмами около 15 лет, заявили в ведомстве 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T11:53+0400
2022-06-15T11:53+0400
тея цулукиани
грузия
новости
культура
фольклор
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии передало фольклорному ансамблю "Чвенебуреби" традиционные грузинские сценические костюмы.В мероприятии передачи нарядов приняли участие глава ведомства Тея Цулукиани, участники ансамбля, а также заместитель директора Грузинского государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Габуния.На брифинге министр затронула тему проблем, стоящих перед государственными и частными фольклорными ансамблями. Одной из самых актуальных проблем было названо отсутствие качественных традиционных костюмов, созданных по специальным эскизам.По данным министерства культуры, государство не обеспечивало ансамбли костюмами около 15 лет, поэтому в декабре 2021 года на это было выделено более 197 тысяч лари (более 66 тысяч долларов), а в первой половине этого года артисты из 12 различных ансамблей получат костюмы и аксессуары.Компания "Папанаки", победившая в тендере, в настоящее время постепенно передает сценическую одежду для 12 различных ансамблей. Всего проектом предусмотрено производство 70 комплектов платьев и 277 чох.На данном этапе сценические костюмы были предоставлены ансамблям "Сахиоба", хору "Дидгори", фольклорно-этнографическому ансамблю "Дзириани". Передача костюмов другим ансамблям будет осуществляться поэтапно и завершится к концу года.Кроме того, 8 июня 2022 года министерство объявило второй тендер на закупку сценических костюмов для фольклорных ансамблей и выделило дополнительно 141 тысячу лари (более 47 тысяч долларов). Новые сценические костюмы получат еще восемь фольклорных ансамблей.Грузинский фольклорный ансамбль "Чвенебуреби" создан в 2001 году. За время своего существования ансамбль активно принимал участие в международных фестивалях и концертах. "Чвенебуреби" также регулярно организует фольклорные гастроли в разные регионы Грузии с целью сохранения устных, певческих и хореографических традиций фольклора. Ансамбль "Чвенебуреби" состоит из девяти участников. Каждый из них представляет разные части Грузии.
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тея цулукиани, грузия, новости, культура, фольклор, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Минкульт Грузии передал ансамблю "Чвенебуреби" сценические костюмы

11:53 15.06.2022
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
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Государство не обеспечивало ансамбли костюмами около 15 лет, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии передало фольклорному ансамблю "Чвенебуреби" традиционные грузинские сценические костюмы.
В мероприятии передачи нарядов приняли участие глава ведомства Тея Цулукиани, участники ансамбля, а также заместитель директора Грузинского государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Габуния.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
На брифинге министр затронула тему проблем, стоящих перед государственными и частными фольклорными ансамблями. Одной из самых актуальных проблем было названо отсутствие качественных традиционных костюмов, созданных по специальным эскизам.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
По данным министерства культуры, государство не обеспечивало ансамбли костюмами около 15 лет, поэтому в декабре 2021 года на это было выделено более 197 тысяч лари (более 66 тысяч долларов), а в первой половине этого года артисты из 12 различных ансамблей получат костюмы и аксессуары.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Компания "Папанаки", победившая в тендере, в настоящее время постепенно передает сценическую одежду для 12 различных ансамблей. Всего проектом предусмотрено производство 70 комплектов платьев и 277 чох.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
На данном этапе сценические костюмы были предоставлены ансамблям "Сахиоба", хору "Дидгори", фольклорно-этнографическому ансамблю "Дзириани". Передача костюмов другим ансамблям будет осуществляться поэтапно и завершится к концу года.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Кроме того, 8 июня 2022 года министерство объявило второй тендер на закупку сценических костюмов для фольклорных ансамблей и выделило дополнительно 141 тысячу лари (более 47 тысяч долларов). Новые сценические костюмы получат еще восемь фольклорных ансамблей.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю Чвенебуреби - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Грузинский фольклорный ансамбль "Чвенебуреби" создан в 2001 году. За время своего существования ансамбль активно принимал участие в международных фестивалях и концертах.
"Чвенебуреби" также регулярно организует фольклорные гастроли в разные регионы Грузии с целью сохранения устных, певческих и хореографических традиций фольклора. Ансамбль "Чвенебуреби" состоит из девяти участников. Каждый из них представляет разные части Грузии.
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