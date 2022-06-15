Минкульт Грузии передал ансамблю "Чвенебуреби" сценические костюмы
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Государство не обеспечивало ансамбли костюмами около 15 лет, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии передало фольклорному ансамблю "Чвенебуреби" традиционные грузинские сценические костюмы.
В мероприятии передачи нарядов приняли участие глава ведомства Тея Цулукиани, участники ансамбля, а также заместитель директора Грузинского государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили Георгий Габуния.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
На брифинге министр затронула тему проблем, стоящих перед государственными и частными фольклорными ансамблями. Одной из самых актуальных проблем было названо отсутствие качественных традиционных костюмов, созданных по специальным эскизам.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
По данным министерства культуры, государство не обеспечивало ансамбли костюмами около 15 лет, поэтому в декабре 2021 года на это было выделено более 197 тысяч лари (более 66 тысяч долларов), а в первой половине этого года артисты из 12 различных ансамблей получат костюмы и аксессуары.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Компания "Папанаки", победившая в тендере, в настоящее время постепенно передает сценическую одежду для 12 различных ансамблей. Всего проектом предусмотрено производство 70 комплектов платьев и 277 чох.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
На данном этапе сценические костюмы были предоставлены ансамблям "Сахиоба", хору "Дидгори", фольклорно-этнографическому ансамблю "Дзириани". Передача костюмов другим ансамблям будет осуществляться поэтапно и завершится к концу года.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Кроме того, 8 июня 2022 года министерство объявило второй тендер на закупку сценических костюмов для фольклорных ансамблей и выделило дополнительно 141 тысячу лари (более 47 тысяч долларов). Новые сценические костюмы получат еще восемь фольклорных ансамблей.
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
Минкульт Грузии передал сценические костюмы ансамблю "Чвенебуреби"
© Courtesy of Ministry of culture, sport and youth of Georgia
Грузинский фольклорный ансамбль "Чвенебуреби" создан в 2001 году. За время своего существования ансамбль активно принимал участие в международных фестивалях и концертах.
"Чвенебуреби" также регулярно организует фольклорные гастроли в разные регионы Грузии с целью сохранения устных, певческих и хореографических традиций фольклора. Ансамбль "Чвенебуреби" состоит из девяти участников. Каждый из них представляет разные части Грузии.