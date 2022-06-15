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Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности
Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности
Грузию нельзя использовать для обхода антироссийских санкций, подчеркнули в СГБ 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T20:21+0400
2022-06-15T20:21+0400
2022-06-15T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии следит, чтобы страна не была использована для обхода экономический санкций против России, говорится в заявлении ведомства.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, владимир путин, украина
Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности
20:21 15.06.2022 (обновлено: 20:42 15.06.2022)
Грузию нельзя использовать для обхода антироссийских санкций, подчеркнули в СГБ
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии следит, чтобы страна не была использована для обхода экономический санкций против России, говорится в заявлении ведомства.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.
"Служба государственной безопасности в постоянном режиме ищет информацию для выявления грузинских и иностранных юридических и физических лиц, чья деятельность может быть направлена на организацию такой экономической деятельности, которая будет помогать частным лицам или компаниям избежать санкций, наложенных на Российскую Федерацию, используя Грузию", - говорится в заявлении.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.
Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.