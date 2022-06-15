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Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности

Можно ли в Грузии обойти антироссийские санкции? Ответ Службы госбезопасности

Грузию нельзя использовать для обхода антироссийских санкций, подчеркнули в СГБ 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии следит, чтобы страна не была использована для обхода экономический санкций против России, говорится в заявлении ведомства.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, владимир путин, украина