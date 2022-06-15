https://sputnik-georgia.ru/20220615/mvd-uzbekistana-zainteresovalos-opytom-gruzinskikh-kolleg-267466257.html

МВД Узбекистана заинтересовалось опытом грузинских коллег

МВД Узбекистана заинтересовалось опытом грузинских коллег

Опыт Грузии в осуществлении реформ поможет узбекским коллегам расширить свои возможности, считает министр 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T07:32+0400

2022-06-15T07:32+0400

2022-06-15T07:32+0400

грузия

новости

политика

узбекистан

мвд грузии

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Узбекистаном и опыт грузинских реформ были главными вопросами встречи главы МВД страны Вахтанга Гомелаури и заместителя министра внутренних дел Узбекистана Азизбека Икрамова.Гомелаури выразил надежду, что опыт Грузии в осуществлении реформ поможет узбекским коллегам расширить свои возможности.Согласно информации МВД Грузии, в рамках визита узбекская делегация во главе с Икрамовым посетит департамент полиции, центр управления общественной безопасности "112", центр единого обслуживания патрульной полиции.Также в планах делегации ознакомится с процессом обучения грузинских полицейских. Она посетит и департамент полиции Тбилиси, чтобы на месте ознакомится со спецификой работы грузинской полиции.

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грузия, новости, политика, узбекистан, мвд грузии, вахтанг гомелаури