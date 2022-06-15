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МВД Узбекистана заинтересовалось опытом грузинских коллег
МВД Узбекистана заинтересовалось опытом грузинских коллег
Опыт Грузии в осуществлении реформ поможет узбекским коллегам расширить свои возможности, считает министр 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T07:32+0400
2022-06-15T07:32+0400
2022-06-15T07:32+0400
грузия
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узбекистан
мвд грузии
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Узбекистаном и опыт грузинских реформ были главными вопросами встречи главы МВД страны Вахтанга Гомелаури и заместителя министра внутренних дел Узбекистана Азизбека Икрамова.Гомелаури выразил надежду, что опыт Грузии в осуществлении реформ поможет узбекским коллегам расширить свои возможности.Согласно информации МВД Грузии, в рамках визита узбекская делегация во главе с Икрамовым посетит департамент полиции, центр управления общественной безопасности "112", центр единого обслуживания патрульной полиции.Также в планах делегации ознакомится с процессом обучения грузинских полицейских. Она посетит и департамент полиции Тбилиси, чтобы на месте ознакомится со спецификой работы грузинской полиции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, узбекистан, мвд грузии, вахтанг гомелаури
МВД Узбекистана заинтересовалось опытом грузинских коллег
Опыт Грузии в осуществлении реформ поможет узбекским коллегам расширить свои возможности, считает министр
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Перспективы расширения сотрудничества между Грузией и Узбекистаном и опыт грузинских реформ были главными вопросами встречи главы МВД страны Вахтанга Гомелаури и заместителя министра внутренних дел Узбекистана Азизбека Икрамова.
Гомелаури выразил надежду, что опыт Грузии в осуществлении реформ поможет узбекским коллегам расширить свои возможности.
Согласно информации МВД Грузии
, в рамках визита узбекская делегация во главе с Икрамовым посетит департамент полиции, центр управления общественной безопасности "112", центр единого обслуживания патрульной полиции.
Также в планах делегации ознакомится с процессом обучения грузинских полицейских. Она посетит и департамент полиции Тбилиси, чтобы на месте ознакомится со спецификой работы грузинской полиции.