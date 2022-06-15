https://sputnik-georgia.ru/20220615/nepogoda-sozdala-problemy-shesti-selam-vysokogornogo-regiona-v-gruzii-267470297.html

Непогода создала проблемы шести селам высокогорного региона в Грузии

Непогода создала проблемы шести селам высокогорного региона в Грузии

В результате обильных дождей из берегов вышла река Хеори – затопленными оказались автомобильные и сельские дороги 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T10:21+0400

2022-06-15T10:21+0400

2022-06-15T10:44+0400

стихийное бедствие

рача-лечхуми и квемо сванети

сагурамо

грузия

погода

новости

мцхета-мтианети

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Временная рабочая группа изучит ущерб, нанесенный непогодой шести селам региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы, возникшие в результате обильных осадков, сообщает пресс-служба краевой администрации.Сильный ливень создал проблемы шести селам, входящим в административные единицы Онского района – Квашхиети, Цхмори и Парахети.В результате обильных дождей вышла из берегов река Хеори – затопленными оказались автомобильные и сельские внутренние дороги. Селевой поток, сошедший со склона, затопил в селах Хеити, Квашхиети и Сева сельскохозяйственные и приусадебные угодья.Река, вышедшая из берегов, повредили в селе Хеити переходной мост.На месте мобилизована тяжелая техника, идет очистка территорий. В пострадавших селах побывали представители местной власти и лично ознакомились с существующей ситуацией.Большие проблемы проливной дождь на днях создал и жителям села Сагурамо (30 км от Тбилиси, регион Мцхета-Мтианети).Село Сагурамо интервалом в одну неделю дважды пострадало из-за непогоды. Затопленными оказались дороги, первые этажи и дворы домов. Из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани.Синоптики предупреждают, что с 12 июня до 16 июня в Грузии ожидаются дождь с грозой, в некоторых местах сильный, возможно, будет град и усиление ветра.Ожидаемые осадки могут значительно поднять уровень воды в реках. Синоптики предупреждают о возможных паводках, а в горных зонах – об оползнях.

рача-лечхуми и квемо сванети

сагурамо

мцхета-мтианети

тбилиси

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стихийное бедствие, рача-лечхуми и квемо сванети, сагурамо, грузия, погода, новости, мцхета-мтианети, тбилиси