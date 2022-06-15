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Непогода создала проблемы шести селам высокогорного региона в Грузии
Непогода создала проблемы шести селам высокогорного региона в Грузии
В результате обильных дождей из берегов вышла река Хеори – затопленными оказались автомобильные и сельские дороги 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Временная рабочая группа изучит ущерб, нанесенный непогодой шести селам региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы, возникшие в результате обильных осадков, сообщает пресс-служба краевой администрации.Сильный ливень создал проблемы шести селам, входящим в административные единицы Онского района – Квашхиети, Цхмори и Парахети.В результате обильных дождей вышла из берегов река Хеори – затопленными оказались автомобильные и сельские внутренние дороги. Селевой поток, сошедший со склона, затопил в селах Хеити, Квашхиети и Сева сельскохозяйственные и приусадебные угодья.Река, вышедшая из берегов, повредили в селе Хеити переходной мост.На месте мобилизована тяжелая техника, идет очистка территорий. В пострадавших селах побывали представители местной власти и лично ознакомились с существующей ситуацией.Большие проблемы проливной дождь на днях создал и жителям села Сагурамо (30 км от Тбилиси, регион Мцхета-Мтианети).Село Сагурамо интервалом в одну неделю дважды пострадало из-за непогоды. Затопленными оказались дороги, первые этажи и дворы домов. Из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани.Синоптики предупреждают, что с 12 июня до 16 июня в Грузии ожидаются дождь с грозой, в некоторых местах сильный, возможно, будет град и усиление ветра.Ожидаемые осадки могут значительно поднять уровень воды в реках. Синоптики предупреждают о возможных паводках, а в горных зонах – об оползнях.
рача-лечхуми и квемо сванети
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стихийное бедствие, рача-лечхуми и квемо сванети, сагурамо, грузия, погода, новости, мцхета-мтианети, тбилиси

Непогода создала проблемы шести селам высокогорного региона в Грузии

10:21 15.06.2022 (обновлено: 10:44 15.06.2022)
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
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В результате обильных дождей из берегов вышла река Хеори – затопленными оказались автомобильные и сельские дороги
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Временная рабочая группа изучит ущерб, нанесенный непогодой шести селам региона Рача-Лечхуми Квемо-Сванети, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы, возникшие в результате обильных осадков, сообщает пресс-служба краевой администрации.
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
Сильный ливень создал проблемы шести селам, входящим в административные единицы Онского района – Квашхиети, Цхмори и Парахети.
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
В результате обильных дождей вышла из берегов река Хеори – затопленными оказались автомобильные и сельские внутренние дороги. Селевой поток, сошедший со склона, затопил в селах Хеити, Квашхиети и Сева сельскохозяйственные и приусадебные угодья.
Река, вышедшая из берегов, повредили в селе Хеити переходной мост.
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
На месте мобилизована тяжелая техника, идет очистка территорий. В пострадавших селах побывали представители местной власти и лично ознакомились с существующей ситуацией.
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region MunicipalityНепогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Непогода в Рача-Лечхуми Квемо-Сванети
© Courtesy of Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Region Municipality
Большие проблемы проливной дождь на днях создал и жителям села Сагурамо (30 км от Тбилиси, регион Мцхета-Мтианети).
Село Сагурамо интервалом в одну неделю дважды пострадало из-за непогоды. Затопленными оказались дороги, первые этажи и дворы домов. Из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани.
Синоптики предупреждают, что с 12 июня до 16 июня в Грузии ожидаются дождь с грозой, в некоторых местах сильный, возможно, будет град и усиление ветра.
Ожидаемые осадки могут значительно поднять уровень воды в реках. Синоптики предупреждают о возможных паводках, а в горных зонах – об оползнях.
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