https://sputnik-georgia.ru/20220615/otkryvshiy-strelbu-v-restorane-vo-mtskheta-budet-zhdat-suda-na-svobode-267497066.html
Открывший стрельбу в ресторане во Мцхета будет ждать суда на свободе
Открывший стрельбу в ресторане во Мцхета будет ждать суда на свободе
По данным прокуратуры, мужчина стрелял из автомата модели AERO PRECISION X15 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T17:41+0400
2022-06-15T17:41+0400
2022-06-15T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Мцхетский районный суд обязал Константина Натрошвили, открывшего стрельбу в ресторане "Марани Холл" в городе Мцхета, внести залог в размере 20 тысяч лари (6,5 тысячи долларов) в качестве меры пресечения. Инцидент произошел 7 июня. На видео, опубликованном в социальной сети, видно, как мужчина произносит слова: "Да здравствуют наши дети", после чего начинает стрелять из автомата в воздух. В одной руке у него автомат, а во второй - бокал.Судя по видео, рядом со стрелявшим стоят еще по меньшей мере десять мужчин.По данным прокуратуры, стрельба велась из автомата модели AERO PRECISION X15, зарегистрированного на чужое имя. Прокурор по делу рассказал журналистам, что этот автомат Натрошвили купил во дворе ресторана 7 июня, но у кого не сказал.Сотрудники МВД изъяли автомат в тот же день.Прокурор не исключил, что к уголовной ответственности по делу могут быть привлечены другие люди. Прокуратура 12 июня предъявила мужчине обвинение по части 3 статьи 236 УК Грузии "незаконное приобретение огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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преступность в грузии, новости, грузия, происшествия, мцхета
Открывший стрельбу в ресторане во Мцхета будет ждать суда на свободе
17:41 15.06.2022 (обновлено: 18:18 15.06.2022)
По данным прокуратуры, мужчина стрелял из автомата модели AERO PRECISION X15
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Мцхетский районный суд обязал Константина Натрошвили, открывшего стрельбу в ресторане "Марани Холл" в городе Мцхета, внести залог в размере 20 тысяч лари (6,5 тысячи долларов) в качестве меры пресечения.
Инцидент произошел 7 июня. На видео, опубликованном в социальной сети, видно, как мужчина произносит слова: "Да здравствуют наши дети", после чего начинает стрелять из автомата в воздух. В одной руке у него автомат, а во второй - бокал.
Судя по видео, рядом со стрелявшим стоят еще по меньшей мере десять мужчин.
По данным прокуратуры, стрельба велась из автомата модели AERO PRECISION X15, зарегистрированного на чужое имя. Прокурор по делу рассказал журналистам, что этот автомат Натрошвили купил во дворе ресторана 7 июня, но у кого не сказал.
Сотрудники МВД изъяли автомат в тот же день.
Прокурор не исключил, что к уголовной ответственности по делу могут быть привлечены другие люди.
Прокуратура 12 июня предъявила мужчине обвинение по части 3 статьи 236 УК Грузии "незаконное приобретение огнестрельного оружия", которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.