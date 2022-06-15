https://sputnik-georgia.ru/20220615/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-267468522.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в компании 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T10:02+0400

2022-06-15T10:02+0400

2022-06-15T10:33+0400

теласи

компания "теласи"

грузия

новости

общество

тбилиси

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948154_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6002e19dfe08669076b92e7603718e36.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 15 июня, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей площади 26 Мая, пр. Пекина (частично), I, III, IV микрорайонов Диди Дигоми, поселка Аграрного университета, пр. Царя Парнаваза, Аллеи Агмашенебели, села Дигоми, пр. Петре Ибери, ул. Хатаети, Шермадини, Фатмани, Парсадани, Асмати, Давари, Вепхисткаоснис (частично), Дмитрия Тавдадебули, Георгия Брцкинвале, Царя Мириана, Стивена, Монпери, Кастелли, Ламберти, Шмерлинга, Принеевского, Райнеги, Тильке, Барона де Байса, Клаприта, Тинатини, Цагарели, Мицкевича, Бурдзгла, Шмидта, Саирме, Сабурталинской, Сулхана Цинцадзе и Бочоришвили.В Мтацминдском районе света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Амаглеба, Гиги Лорткипанидзе, Асатиани, Лермонтова и Чонкадзе. В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей села Коджори, ул. Юнкеров и Квинитадзе.Сбой в подаче электроэнергии с 11:00 до 14:00 ожидает жителей ул. Гогебашвили, Барнова, Чиргадзе, Белинского, Эристави-Хоштария, Човелидзе, Гуния, Зандукели и Кереселидзе.В Надзаладевском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично). В Чугуретском – с 11:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей: ул. Ниношвили, Конституции и Чубинашвили.В Вакийском районе ограничения с 11:00 до 18:00 коснутся жителей ул. Палиашвили и Абашидзе.В Глдани с 10:00 до 18:00 электроснабжение ограничат жителям ул. Керченской, Цкалсадени, Пеикарта, Монастрис, Чедия, Сараджишвили, Тадзрис и Александра Церетели.Что касается Исанского района, там в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Самгори, ул. Саингило, Месхети, Кварели и Ушакова.В Самгори света с 10:00 до 18:00 не будет у населения поселка Самгори (частично), поселка Радиосадгури, IV микрорайона Варкетили-3, ул. Чхенкели, Джавахетской и Рцменис.Компания "Теалси" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия