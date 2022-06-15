https://sputnik-georgia.ru/20220615/prezident-gruzii-protiv-aktsii-20-iyunya--reaktsiya-oppozitsii-267479888.html

Президент Грузии против акции 20 июня – реакция оппозиции

Президент Грузии против акции 20 июня – реакция оппозиции

Накануне Зурабишвили обратилась к организаторам с призывом отложить акцию 20 июня 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T12:33+0400

2022-06-15T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили отложить намеченную на 20 июня акцию "Европейский марш" в центре Тбилиси, которая, по ее мнению, разделит общество, вызвал неоднозначную реакцию в политических кругах.Зурабишвили также призвала представителей власти и оппозиции и рядовых граждан собраться 16 июня на площади Европы в Тбилиси, чтобы продемонстрировать единство и стремление в Евросоюз. По его словам, непонятно, какой цели пытается достичь Зурабишвили.При этом лидер "Нацдвижения" еще раз призвал всех собраться 20 июня на проспекте Руставели на акции, организаторами которой выступило оппозиционное гражданское движение "Стыдно". Отменять акцию "Стыдно" не собирается."Если президент Грузии открыто зафиксирует позицию, что она будет на нашей акции, то я готов прийти на ее акцию, встать рядом и озвучить все те требования, которые предусмотрены резолюцией (резкой резолюцией Европарламента по Грузии – ред.)", – заявил один из лидеров движения Гига Макарашвили.Не планируют присоединиться к анонсированной президентом акции и представители оппозиционной партии "Европейская Грузия".По словам члена партии Лелы Кебурия, целью акции 16 июня является доказать, что воля грузинского народа и желания основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили идентичны. "Соответственно, "Европейская Грузия" не собирается помогать властям в укреплении этого посыла", – заявила член партии Лела Кебурия.Присоединится к анонсированной президентом акции оппозиционная партия "Лело – для Грузии"."Лело" будет на акции 16-го и призывает всех прийти на акцию 20 июня... Встанем вместе, несмотря на политические, этнические или религиозные убеждения", – написал председатель партии Мамука Хазарадзе на своей странице в соцсети.Он подчеркнул, что в эти дни решается вопрос европейской перспективы Грузии. Акция пройдет в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС."Поставим Грузию и мечту наших предков выше всего! Как рядовые пойдем все 16-го на Рике! Затем пойдем и 20-го… Покажем Европе и нашим врагам, что нас много!" – написал лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат парламента Алеко Элисашвили на своей странице в соцсети.Не собирается участвовать ни в одной акции партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии"."Сегодня главная задача, чтобы "Мечта" зафиксировала политическую волю проведения реформ. Это должно быть главным, а не когда граждане зафиксируют свою позицию – 16 июня или 20 июня... Для нас задача номер один – работа с нашими партнерами, что и делаем ежедневно, чтобы Грузия получила статус кандидата", – сказал Михаил Даушвили журналистам.Что касается правящей партии, она пока в раздумьях. По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, когда организуешь акцию на такую тему, нужно иметь гарантии, что соберутся как минимум 100 тысяч человек. Было бы хорошо, если бы президент заранее проконсультировалась с правящей партией, отметил он.

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евросоюз, новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , ника мелия, единое нацдвижение, акции протеста, грузия - ес