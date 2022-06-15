https://sputnik-georgia.ru/20220615/reshenie-pravitelstva-otrazitsya-na-kolichestve-turistov-v-gruzii---ekspert-267483782.html

Решение правительства отразится на количестве туристов в Грузии - эксперт

Решение правительства отразится на количестве туристов в Грузии - эксперт

Только в направлении Батуми в июне запланировано около 300 рейсов из 12 стран 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T13:43+0400

2022-06-15T13:43+0400

2022-06-15T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Решение правительства Грузии упразднить ковид-ограничения для иностранных граждан при въезде в страну будет способствовать росту числа туристов, сказала эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия Sputnik Грузия.Иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию с 15 июня не потребуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах. Изменения были внесены в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 2020 года.По его словам, если эпидемиологи считают, что нет опасности ухудшения эпидситуации в стране, то и необходимости вынуждать людей бегать за справками тоже нет."Сегодня многие страны также как и Грузия отменяют ковид-ограничения", - сказала Кварацхелия.Как отметил эксперт, для роста числа туристов среди прочего необходимо наличие в стране современной инфраструктуры, а также прямых рейсов в Грузию, что экономит туристам время и деньги.В среду в Аджарии официально открывается летний туристический сезон. Только в направлении Батуми в июне запланировано около 300 рейсов из 12 стран.Количество визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года увеличилось на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно страна приняла 1,2 миллиона международных визитеров.С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. Из действующих регуляций обязательным остается ношение масок в медучреждениях и общественном транспорте.

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