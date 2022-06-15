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Решение правительства отразится на количестве туристов в Грузии - эксперт
Решение правительства отразится на количестве туристов в Грузии - эксперт
Только в направлении Батуми в июне запланировано около 300 рейсов из 12 стран 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T13:43+0400
2022-06-15T13:43+0400
2022-06-15T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Решение правительства Грузии упразднить ковид-ограничения для иностранных граждан при въезде в страну будет способствовать росту числа туристов, сказала эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия Sputnik Грузия.Иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию с 15 июня не потребуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах. Изменения были внесены в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 2020 года.По его словам, если эпидемиологи считают, что нет опасности ухудшения эпидситуации в стране, то и необходимости вынуждать людей бегать за справками тоже нет."Сегодня многие страны также как и Грузия отменяют ковид-ограничения", - сказала Кварацхелия.Как отметил эксперт, для роста числа туристов среди прочего необходимо наличие в стране современной инфраструктуры, а также прямых рейсов в Грузию, что экономит туристам время и деньги.В среду в Аджарии официально открывается летний туристический сезон. Только в направлении Батуми в июне запланировано около 300 рейсов из 12 стран.Количество визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года увеличилось на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно страна приняла 1,2 миллиона международных визитеров.С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. Из действующих регуляций обязательным остается ношение масок в медучреждениях и общественном транспорте.
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грузия, новости, общество, аджария, батуми, туризм
Решение правительства отразится на количестве туристов в Грузии - эксперт
Только в направлении Батуми в июне запланировано около 300 рейсов из 12 стран
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Решение правительства Грузии упразднить ковид-ограничения для иностранных граждан при въезде в страну будет способствовать росту числа туристов, сказала эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия Sputnik Грузия.
Иностранцам и гражданам Грузии при въезде в Грузию с 15 июня не потребуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах. Изменения были внесены в постановление правительства Грузии "Об утверждении правил изоляции и карантина" от 2020 года.
"Чем легче, чем проще въезд в страну, тем эта страна привлекательнее для туристов. Конечно, это не означает, что рост числа туристов зависит только от наличия или отсутствия ковид-регуляций. Но этот шаг будет способствовать росту числа туристов", - сказала Кварацхелия.
По его словам, если эпидемиологи считают, что нет опасности ухудшения эпидситуации в стране, то и необходимости вынуждать людей бегать за справками тоже нет.
"Сегодня многие страны также как и Грузия отменяют ковид-ограничения", - сказала Кварацхелия.
Как отметил эксперт, для роста числа туристов среди прочего необходимо наличие в стране современной инфраструктуры, а также прямых рейсов в Грузию, что экономит туристам время и деньги.
В среду в Аджарии официально открывается летний туристический сезон. Только в направлении Батуми в июне запланировано около 300 рейсов из 12 стран.
Количество визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года увеличилось на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно страна приняла 1,2 миллиона международных визитеров.
С февраля 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться и власти стали один за другим отменять введенные ранее ограничения. Из действующих регуляций обязательным остается ношение масок в медучреждениях и общественном транспорте.