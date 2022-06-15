https://sputnik-georgia.ru/20220615/spasateli-mobilizovany-na-vostoke-gruzii-v-svyazi-s-prazdnovaniem-lomisoba-267475708.html

Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с празднованием "Ломисоба"

Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с празднованием "Ломисоба"

Спасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба" 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Группы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления ЧС дежурят в селе Млета (регион Мцхета-Мтианети) на пути к молельне имени Св. Георгия, в связи с праздником "Ломисоба", сообщает пресс-служба МВД Грузии.Спасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба", который отмечают на седьмую неделю после Пасхи.На территории горы Ломиса мобилизованы около 120 спасателей, оснащенных специальной техникой. Среди них находятся группы главного управления реагирования на особые случаи. В случае необходимости спасатели готовы оказать помощь гражданам.По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми преодолевают долгую и изнурительную дорогу к церкви Св. Георгия. Из-за сложного рельефа при восхождении на гору люди часто получают повреждения.Считается, что "Ломисоба" – это раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет особую силу. По другой версии, "Ломисоба" восходит к дохристианскому периоду, но в настоящее время он празднуется как христианский религиозный праздник.Согласно легенде, Ломиси – святой, который верхом на быке спас 7 тысяч рабов в Хорасми, после чего обосновался на горе Млета. Сегодня святого просят о продолжении рода – бездетные, о возвращении зрения – слепые, обращаются к нему с просьбами о плодородии земли и скота.

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