Спасатели мобилизованы на востоке Грузии в связи с празднованием "Ломисоба"
11:11 15.06.2022 (обновлено: 11:25 15.06.2022)
© Emergency Management ServiceСпасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба"
© Emergency Management Service
Спасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба"
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Группы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления ЧС дежурят в селе Млета (регион Мцхета-Мтианети) на пути к молельне имени Св. Георгия, в связи с праздником "Ломисоба", сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Спасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба", который отмечают на седьмую неделю после Пасхи.
© Emergency Management ServiceСпасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба"
Спасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба"
© Emergency Management Service
На территории горы Ломиса мобилизованы около 120 спасателей, оснащенных специальной техникой. Среди них находятся группы главного управления реагирования на особые случаи. В случае необходимости спасатели готовы оказать помощь гражданам.
По традиции в течение дня семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми преодолевают долгую и изнурительную дорогу к церкви Св. Георгия. Из-за сложного рельефа при восхождении на гору люди часто получают повреждения.
© Emergency Management ServiceСпасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба"
Спасатели заботятся о безопасном передвижении верующих на "Ломисоба"
© Emergency Management Service
Считается, что "Ломисоба" – это раннехристианский грузинский церковный праздник. Паломники верят, что ломисская церковь Святого Георгия имеет особую силу.
По другой версии, "Ломисоба" восходит к дохристианскому периоду, но в настоящее время он празднуется как христианский религиозный праздник.
© photo: Levan Enukidze Kardinali / FBПраздник Ломисоба
Праздник Ломисоба
© photo: Levan Enukidze Kardinali / FB
Согласно легенде, Ломиси – святой, который верхом на быке спас 7 тысяч рабов в Хорасми, после чего обосновался на горе Млета.
Сегодня святого просят о продолжении рода – бездетные, о возвращении зрения – слепые, обращаются к нему с просьбами о плодородии земли и скота.