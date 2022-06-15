https://sputnik-georgia.ru/20220615/sud-nad-eks-prezidentom-gruzii-otlozhili-primerno-na-mesyats-267486430.html
Суд над экс-президентом Грузии отложили примерно на месяц
Суд над экс-президентом Грузии отложили примерно на месяц
Подсудимый против продолжения рассмотрения дела без его присутствия 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T14:36+0400
2022-06-15T14:36+0400
2022-06-15T14:36+0400
возвращение и арест саакашвили
грузия
новости
политика
тбилисский городской суд
тбилиси
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды перенесено на 11 июля.Саакашвили не смог присутствовать на заседании из-за состояния здоровья. С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди".Известно, что подсудимый против продолжения рассмотрения дела без его присутствия. В результате заседание перенесли примерно на месяц."Справка из клиники подтверждает, что у него нет возможности принять участие в заседании из-за состояния здоровья. Также необходимо отметить, что нам предлагают провести заседание в клинике "Вивамеди". Но главное, что у президента проблема не транспортировки из клиники до суда, а участия. Никакого значения не имеет – заседание пройдет в зале суда или в палате", – заявил адвокат Шота Тутберидзе журналистам.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили, грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, тбилиси, михаил саакашвили
Суд над экс-президентом Грузии отложили примерно на месяц
Подсудимый против продолжения рассмотрения дела без его присутствия
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды перенесено на 11 июля.
Саакашвили не смог присутствовать на заседании из-за состояния здоровья. С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди".
Пенитенциарное учреждение и клиника "Видамеди" обратились к судье Бадри Кочламазашвили с письмом, в котором было сказано, что Саакашвили проходит лечение и состояние его здоровья неудовлетворительное, из-за чего он не может присутствовать на заседании.
Известно, что подсудимый против продолжения рассмотрения дела без его присутствия. В результате заседание перенесли примерно на месяц.
"Справка из клиники подтверждает, что у него нет возможности принять участие в заседании из-за состояния здоровья. Также необходимо отметить, что нам предлагают провести заседание в клинике "Вивамеди". Но главное, что у президента проблема не транспортировки из клиники до суда, а участия. Никакого значения не имеет – заседание пройдет в зале суда или в палате", – заявил адвокат Шота Тутберидзе журналистам.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.