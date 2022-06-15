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"Такого в Грузии еще никогда не было" – Чхаидзе об эпидситуации страны

"Такого в Грузии еще никогда не было" – Чхаидзе об эпидситуации страны

Только за последние полгода в стране зафиксировано 52 случая осложнения, вызванных гриппом среди детей 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T15:15+0400

2022-06-15T15:15+0400

2022-06-15T15:15+0400

грипп

общество

грузия

новости

грипп атакует грузию

иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сезонные вирусы в этом году отличаются особенной динамикой: в Грузии зафиксирована не только резкая вспышка вируса гриппа, но и перемещение пика распространения инфекции с зимы на весну, заявил глава Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Чхаидзе пояснил, что увеличение случаев для Грузии совпало с нетипичным для страны периодом. Более того, случаи гриппа были зафиксированы и в мае, чего не было в течение последних лет.Что касается второй особенности, то она заключается в резком увеличении случаев, отметил Чхаидзе. По его словам, в 2020-2021 годах в Грузии лабораторно было зафиксировано всего два случая вируса гриппа. В этом году с 1 января до 1 июня в Грузии уже зафиксировано 44 случая вируса гриппа.Случаи вируса гриппа в этом сезоне чаще всего встречаются среди детей, отметил Чхаидзе. Медик предупредил о распространении еще одного вируса среди детей до двух лет – это респираторно-синцитиальный вирус.Данный вирус вызывает бронхиолит. Это острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором происходит закупорка бронхиол (малых бронхов), вследствие чего затрудняется дыхание, особенно выдох. Чаще всего это заболевание встречается у детей в возрасте до двух лет. Пик заболеваемости приходится на возраст два-шесть месяцев."Этот вирус в этом году у нас в рекордном количестве. Только с 1 января до 1 июня у нас 92 лабораторно подтвержденных случая", – отметил Чхаидзе.По его словам, рост случаев разных вирусов и инфекций был ожидаем. Всемирная организация здравоохранения еще в декабре прогнозировала увеличение случаев вируса гриппа и других инфекций. Специалисты ожидали такую тенденцию после снятия ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса.Как подчеркнул Чхаидзе, ношение масок, постоянная гигиена рук и соцдистанция предотвращали не только распространение коронавируса, но и других инфекций, а после снятия ограничений, в том числе ношения масок, страна получила такой результат.Только за последние полгода в Грузии зафиксировано 52 случая осложнений, вызванных гриппом среди детей, отметил Чхаидзе.Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В прошлом году Грузия закупила 250 тысяч доз, однако неизвестно сколько именно жителей страны сделали вакцину против гриппа.Большая часть случаев в Грузии приходится на вирус гриппа типа "B", который клинически характеризуется течением сравнительно легкой и средней тяжести. Остальное приходится на два подпункта вируса типа "А" – "H3" и "H1", а также риновирусы.

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грипп, общество, грузия, новости, грипп атакует грузию, иване чхаидзе