"Такого в Грузии еще никогда не было" – Чхаидзе об эпидситуации страны
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Только за последние полгода в стране зафиксировано 52 случая осложнения, вызванных гриппом среди детей
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сезонные вирусы в этом году отличаются особенной динамикой: в Грузии зафиксирована не только резкая вспышка вируса гриппа, но и перемещение пика распространения инфекции с зимы на весну, заявил глава Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Чхаидзе пояснил, что увеличение случаев для Грузии совпало с нетипичным для страны периодом. Более того, случаи гриппа были зафиксированы и в мае, чего не было в течение последних лет.
"Почему мы говорим, что 2022 год является особенным – за этим стоит два разных признака, чего еще не было никогда. Первое – это резкий рост случаев гриппа. Согласно статистике, в Грузии обычно пик вируса гриппа и инфекций, похожих на грипп, наступает в декабре-январе, однако в этом году пик пришелся на март-апрель", – отметил Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
Что касается второй особенности, то она заключается в резком увеличении случаев, отметил Чхаидзе. По его словам, в 2020-2021 годах в Грузии лабораторно было зафиксировано всего два случая вируса гриппа. В этом году с 1 января до 1 июня в Грузии уже зафиксировано 44 случая вируса гриппа.
Случаи вируса гриппа в этом сезоне чаще всего встречаются среди детей, отметил Чхаидзе. Медик предупредил о распространении еще одного вируса среди детей до двух лет – это респираторно-синцитиальный вирус.
Данный вирус вызывает бронхиолит. Это острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором происходит закупорка бронхиол (малых бронхов), вследствие чего затрудняется дыхание, особенно выдох. Чаще всего это заболевание встречается у детей в возрасте до двух лет. Пик заболеваемости приходится на возраст два-шесть месяцев.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Этот вирус в этом году у нас в рекордном количестве. Только с 1 января до 1 июня у нас 92 лабораторно подтвержденных случая", – отметил Чхаидзе.
По его словам, рост случаев разных вирусов и инфекций был ожидаем. Всемирная организация здравоохранения еще в декабре прогнозировала увеличение случаев вируса гриппа и других инфекций. Специалисты ожидали такую тенденцию после снятия ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса.
Как подчеркнул Чхаидзе, ношение масок, постоянная гигиена рук и соцдистанция предотвращали не только распространение коронавируса, но и других инфекций, а после снятия ограничений, в том числе ношения масок, страна получила такой результат.
Врач пояснил, что по сравнению с другими вирусами, вирус гриппа считается самым опасным. Самым эффективным защитным методом является вакцинация. Исходя из того, что этот вирус среди детей протекает довольно сложно и может повредить легкие, медики особенно рекомендуют вакцинироваться родителям детей в возрасте до 5 лет.
Только за последние полгода в Грузии зафиксировано 52 случая осложнений, вызванных гриппом среди детей, отметил Чхаидзе.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В прошлом году Грузия закупила 250 тысяч доз, однако неизвестно сколько именно жителей страны сделали вакцину против гриппа.
Большая часть случаев в Грузии приходится на вирус гриппа типа "B", который клинически характеризуется течением сравнительно легкой и средней тяжести. Остальное приходится на два подпункта вируса типа "А" – "H3" и "H1", а также риновирусы.