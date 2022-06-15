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Турция строит трубопровод с шельфового месторождения газа в Черном море
Турция строит трубопровод с шельфового месторождения газа в Черном море
Общий объем добычи газа из месторождения Сакарья запланирован в размере 540 миллиардов кубометров 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T09:41+0400
2022-06-15T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Турция приступила к строительству газопровода, по которому "голубое топливо" будет поставляться из месторождения Сакарья на шельфе Черного моря в порт Фильос.Как заявил президент страны Тайип Эрдоган, черноморский газ окажется в системе Турции уже менее чем через год.Пик производства, добавил он, ожидается в 2026 году, а цель Турции – добывать из месторождения Сакарья 40 миллионов кубометров "голубого топлива".Как сообщила газета "Сабах", в строительство газопровода Турция вложит около 10 миллиардов долларов. Его морская часть составит 155 километров. Общий объем добычи газа из месторождения Сакарья запланирован в размере 540 миллиардов кубометров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, турция, черное море, газ, реджеп тайип эрдоган
Турция строит трубопровод с шельфового месторождения газа в Черном море
Общий объем добычи газа из месторождения Сакарья запланирован в размере 540 миллиардов кубометров
ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Турция приступила к строительству газопровода, по которому "голубое топливо" будет поставляться из месторождения Сакарья на шельфе Черного моря в порт Фильос.
Как заявил президент страны Тайип Эрдоган, черноморский газ окажется в системе Турции уже менее чем через год.
"Газ из Черного моря будет в системе в первом квартале 2023 года. На начальной стадии с месторождения планируется добывать 10 миллионов кубометров газа", – сказал Эрдоган на церемонии, посвященной укладке первой трубы газопровода.
Пик производства, добавил он, ожидается в 2026 году, а цель Турции – добывать из месторождения Сакарья 40 миллионов кубометров "голубого топлива".
Как сообщила газета "Сабах", в строительство газопровода Турция вложит около 10 миллиардов долларов. Его морская часть составит 155 километров. Общий объем добычи газа из месторождения Сакарья запланирован в размере 540 миллиардов кубометров.