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Турция строит трубопровод с шельфового месторождения газа в Черном море

Турция строит трубопровод с шельфового месторождения газа в Черном море

Общий объем добычи газа из месторождения Сакарья запланирован в размере 540 миллиардов кубометров 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T09:41+0400

2022-06-15T09:41+0400

2022-06-15T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Турция приступила к строительству газопровода, по которому "голубое топливо" будет поставляться из месторождения Сакарья на шельфе Черного моря в порт Фильос.Как заявил президент страны Тайип Эрдоган, черноморский газ окажется в системе Турции уже менее чем через год.Пик производства, добавил он, ожидается в 2026 году, а цель Турции – добывать из месторождения Сакарья 40 миллионов кубометров "голубого топлива".Как сообщила газета "Сабах", в строительство газопровода Турция вложит около 10 миллиардов долларов. Его морская часть составит 155 километров. Общий объем добычи газа из месторождения Сакарья запланирован в размере 540 миллиардов кубометров.

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в мире, новости, экономика, турция, черное море, газ, реджеп тайип эрдоган