https://sputnik-georgia.ru/20220615/v-tbilisi-otmetyat-den-rozhdeniya-pola-makkartni-267483273.html

В Тбилиси отметят день рождения Пола Маккартни

В Тбилиси отметят день рождения Пола Маккартни

Песни юбиляра в грузинской столице исполнят популярные певцы, музыканты и бэнды 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T14:00+0400

2022-06-15T14:00+0400

2022-06-15T14:00+0400

культура

грузия

новости

the beatles

анонсы

культурная жизнь грузии

тбилиси

парк "мзиури"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23682/57/236825786_0:0:3465:1950_1920x0_80_0_0_42a814f2f251746aa48271501e523b25.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. День рождения всемирно известного британского музыканта Пола Маккартни, которому 18 июня исполнится 80 лет, отметят в столичном кафе "Мзиури".В честь этого события в кафе пройдет концерт, на котором выступят грузинские исполнители и музыкальные группы – Ника Кочаров, бэнд "Нали", группа "Парк Ваке", Гиги Цинцадзе и Сандро Квачадзе. Все они исполнят композиции юбиляра.К слову, факт, что день рождения Маккартни отметят именно в кафе "Мизури", не случайный. Дело в том, что Маккартни в прошлом году посвятил пост столичному кафе, поздравив его с пятым днем рождения.Сэр Джеймс Пол Маккартни (James Paul McCartney) – британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone среди читателей, заняв 3 место. Культовый дуэт Леннон-Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки. Пол Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня "Yesterday" удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий (более 3 700).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, новости, the beatles, анонсы , культурная жизнь грузии, тбилиси, парк "мзиури"