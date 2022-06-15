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https://sputnik-georgia.ru/20220615/v-tbilisi-otmetyat-den-rozhdeniya-pola-makkartni-267483273.html
В Тбилиси отметят день рождения Пола Маккартни
В Тбилиси отметят день рождения Пола Маккартни
Песни юбиляра в грузинской столице исполнят популярные певцы, музыканты и бэнды 15.06.2022, Sputnik Грузия
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2022-06-15T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. День рождения всемирно известного британского музыканта Пола Маккартни, которому 18 июня исполнится 80 лет, отметят в столичном кафе "Мзиури".В честь этого события в кафе пройдет концерт, на котором выступят грузинские исполнители и музыкальные группы – Ника Кочаров, бэнд "Нали", группа "Парк Ваке", Гиги Цинцадзе и Сандро Квачадзе. Все они исполнят композиции юбиляра.К слову, факт, что день рождения Маккартни отметят именно в кафе "Мизури", не случайный. Дело в том, что Маккартни в прошлом году посвятил пост столичному кафе, поздравив его с пятым днем рождения.Сэр Джеймс Пол Маккартни (James Paul McCartney) – британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone среди читателей, заняв 3 место. Культовый дуэт Леннон-Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки. Пол Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня "Yesterday" удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий (более 3 700).
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культура, грузия, новости, the beatles, анонсы , культурная жизнь грузии, тбилиси, парк "мзиури"

В Тбилиси отметят день рождения Пола Маккартни

14:00 15.06.2022
© AFP 2022 / SCANPIX / JENS NOERGAARD LARSEN Британский музыкант и бывший участник «Битлз» Пол Маккартни играет на фестивале Роскилле
Британский музыкант и бывший участник «Битлз» Пол Маккартни играет на фестивале Роскилле - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / SCANPIX / JENS NOERGAARD LARSEN
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Песни юбиляра в грузинской столице исполнят популярные певцы, музыканты и бэнды
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. День рождения всемирно известного британского музыканта Пола Маккартни, которому 18 июня исполнится 80 лет, отметят в столичном кафе "Мзиури".
В честь этого события в кафе пройдет концерт, на котором выступят грузинские исполнители и музыкальные группы – Ника Кочаров, бэнд "Нали", группа "Парк Ваке", Гиги Цинцадзе и Сандро Квачадзе. Все они исполнят композиции юбиляра.
© Courtesy of Cafe MziuriКафе "Мзиури" в Тбилиси
Кафе Мзиури в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Кафе "Мзиури" в Тбилиси
© Courtesy of Cafe Mziuri
К слову, факт, что день рождения Маккартни отметят именно в кафе "Мизури", не случайный. Дело в том, что Маккартни в прошлом году посвятил пост столичному кафе, поздравив его с пятым днем рождения.
Также музыкант поблагодарил тбилисское кафе за принятие участия в инициативе Meat Free Monday, соучредителем которой является бывший участник Beatles. Тогда кафе стало частью всемирной акции, призывающей людей отказаться от мяса на один день, чтобы сократить вредные для климата выбросы и сохранить ресурсы.
Сэр Джеймс Пол Маккартни (James Paul McCartney) – британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).
© AFP 2022 / CENTRAL PRESSБитлз - (слева направо) Пол Маккартни, Джон Леннон, Джимми Никол и Джордж Харрисон в июне 1964 года, когда они отправляются в турне по Скандинавии
Битлз - (слева направо) Пол Маккартни, Джон Леннон, Джимми Никол и Джордж Харрисон в июне 1964 года, когда они отправляются в турне по Скандинавии - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2022
Битлз - (слева направо) Пол Маккартни, Джон Леннон, Джимми Никол и Джордж Харрисон в июне 1964 года, когда они отправляются в турне по Скандинавии
© AFP 2022 / CENTRAL PRESS
В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone среди читателей, заняв 3 место. Культовый дуэт Леннон-Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки.
Пол Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня "Yesterday" удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий (более 3 700).
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