https://sputnik-georgia.ru/20220615/v-tbilisi-prezentuyut-antologiyu-gruzinskoy-poezii-na-russkom-yazyke-267482390.html

В Тбилиси презентуют "Антологию грузинской поэзии" на русском языке

В Тбилиси презентуют "Антологию грузинской поэзии" на русском языке

В уникальную книгу вошли избранные переводы наиболее известных и интересных поэтов Грузии, создавших свои произведения за последние сто лет 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T13:25+0400

2022-06-15T13:25+0400

2022-06-15T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Презентация двухтомника "Антология грузинской поэзии" состоится в Малом зале Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова 19 июня, сообщили Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб".Двухтомник "Антология грузинской поэзии" вышел в свет в российском издательстве "Либрика" – деятельное участие в создании издания принял тбилисский Международный культурно-просветительский "Русский клуб".Руководителями проекта стали Маквала Гонашвили и Вадим Панюта, главный редактор – Эмзар Квитаишвили. Координатор проекта и редактор издания – Нина Шадури-Зардалишвили. В редакционную коллегию вошли: Владимир Головин, Кетеван Жгенти, Олико Жгенти, Эмзар Квитаишвили, Андрей Крылов, Михаил Ляшенко, Владимир Саришвили, Нина Шадури-Зардалишвили и Анна Шахназарова.Для всех любителей и ценителей поэзии – вход свободный.

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русский клуб, культура, грузия, культурная жизнь грузии, грузинская литература