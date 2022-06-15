https://sputnik-georgia.ru/20220615/v-tbilisi-prezentuyut-antologiyu-gruzinskoy-poezii-na-russkom-yazyke-267482390.html
В Тбилиси презентуют "Антологию грузинской поэзии" на русском языке
В Тбилиси презентуют "Антологию грузинской поэзии" на русском языке
В уникальную книгу вошли избранные переводы наиболее известных и интересных поэтов Грузии, создавших свои произведения за последние сто лет 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T13:25+0400
2022-06-15T13:25+0400
2022-06-15T13:25+0400
русский клуб
культура
грузия
культурная жизнь грузии
грузинская литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/84/247768407_0:103:1100:722_1920x0_80_0_0_ca2ba086fc1a2be165fb3f90d648ca20.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Презентация двухтомника "Антология грузинской поэзии" состоится в Малом зале Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова 19 июня, сообщили Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб".Двухтомник "Антология грузинской поэзии" вышел в свет в российском издательстве "Либрика" – деятельное участие в создании издания принял тбилисский Международный культурно-просветительский "Русский клуб".Руководителями проекта стали Маквала Гонашвили и Вадим Панюта, главный редактор – Эмзар Квитаишвили. Координатор проекта и редактор издания – Нина Шадури-Зардалишвили. В редакционную коллегию вошли: Владимир Головин, Кетеван Жгенти, Олико Жгенти, Эмзар Квитаишвили, Андрей Крылов, Михаил Ляшенко, Владимир Саришвили, Нина Шадури-Зардалишвили и Анна Шахназарова.Для всех любителей и ценителей поэзии – вход свободный.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/84/247768407_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_13768ae3f1c86ec6aff276e0c93ecf0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
русский клуб, культура, грузия, культурная жизнь грузии, грузинская литература
В Тбилиси презентуют "Антологию грузинской поэзии" на русском языке
В уникальную книгу вошли избранные переводы наиболее известных и интересных поэтов Грузии, создавших свои произведения за последние сто лет
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Презентация двухтомника "Антология грузинской поэзии" состоится в Малом зале Тбилисского театра им. А. С. Грибоедова 19 июня, сообщили Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб".
Двухтомник "Антология грузинской поэзии" вышел в свет в российском издательстве "Либрика" – деятельное участие в создании издания принял тбилисский Международный культурно-просветительский "Русский клуб".
В книгу вошли избранные переводы наиболее известных и интересных поэтов Грузии, создавших свои произведения за последние сто лет. "Многие из этих имен любителям поэзии хорошо знакомы, с некоторыми близкое знакомство еще только начинается", – отмечают в "Русском клубе".
Руководителями проекта стали Маквала Гонашвили и Вадим Панюта, главный редактор – Эмзар Квитаишвили. Координатор проекта и редактор издания – Нина Шадури-Зардалишвили.
В редакционную коллегию вошли: Владимир Головин, Кетеван Жгенти, Олико Жгенти, Эмзар Квитаишвили, Андрей Крылов, Михаил Ляшенко, Владимир Саришвили, Нина Шадури-Зардалишвили и Анна Шахназарова.
Для всех любителей и ценителей поэзии – вход свободный.