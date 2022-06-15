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ЮНЕСКО признала две территории Грузии биосферными заповедниками
ЮНЕСКО признала две территории Грузии биосферными заповедниками
Статус биосферного резервата получили территория трех Алазани в Тушети и территория в районе Дедоплисцкаро в Кахети 15.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-15T20:49+0400
2022-06-15T20:49+0400
2022-06-15T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. ЮНЕСКО признала две заповедные территории Грузии в Тушети и Кахети биосферными резерватами, включив их во всемирную сеть.Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и объединяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека.Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, статус биосферного резервата получили территория трех Алазани в Тушети и территория в районе Дедоплисцкаро в Кахети.Грузия работала над созданием резерватов, соответствующих всем требованиям ЮНЕСКО с 2015 года.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тушети, кахети, юнеско
ЮНЕСКО признала две территории Грузии биосферными заповедниками
20:49 15.06.2022 (обновлено: 21:39 15.06.2022)
Статус биосферного резервата получили территория трех Алазани в Тушети и территория в районе Дедоплисцкаро в Кахети
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. ЮНЕСКО признала две заповедные территории Грузии в Тушети и Кахети биосферными резерватами, включив их во всемирную сеть.
Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и объединяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека.
Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, статус биосферного резервата получили территория трех Алазани в Тушети и территория в районе Дедоплисцкаро в Кахети.
"Биосферный резерват путем разумного использования природных и человеческих ресурсов улучшает экологическое, экономическое и социальное положение в регионе, способствует деятельности бизнеса, особенно с точки зрения производства органической продукции, и увеличивает туристический потенциал", - заявил Гарибашвили.
Грузия работала над созданием резерватов, соответствующих всем требованиям ЮНЕСКО с 2015 года.