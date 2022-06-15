https://sputnik-georgia.ru/20220615/yunesko-priznalo-dve-territorii-gruzii-biosfernymi-zapovednikami-267502178.html

ЮНЕСКО признала две территории Грузии биосферными заповедниками

ЮНЕСКО признала две территории Грузии биосферными заповедниками

Статус биосферного резервата получили территория трех Алазани в Тушети и территория в районе Дедоплисцкаро в Кахети 15.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. ЮНЕСКО признала две заповедные территории Грузии в Тушети и Кахети биосферными резерватами, включив их во всемирную сеть.Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и объединяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека.Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, статус биосферного резервата получили территория трех Алазани в Тушети и территория в районе Дедоплисцкаро в Кахети.Грузия работала над созданием резерватов, соответствующих всем требованиям ЮНЕСКО с 2015 года.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тушети, кахети, юнеско