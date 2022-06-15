https://sputnik-georgia.ru/20220615/zabastovka-v-tgu-prodolzhaetsya-k-delu-podklyuchilas-narodnyy-zaschitnik--267505078.html

Забастовка в ТГУ продолжается: к делу подключилась Народный защитник

Забастовка в ТГУ продолжается: к делу подключилась Народный защитник

Студенты не просят послаблений на экзаменах, они требуют льгот с учетом их социального положения, заявила Омбудсмен 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T23:05+0400

2022-06-15T23:05+0400

2022-06-15T23:26+0400

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тбилиси

протесты студентов тгу

тбилисский университет

нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария провела встречи в с бастующими студентами Тбилисского госуниверситета им. Иванэ Джавахишвили, а также с администрацией вуза и ознакомилась с требованиями сторон. На прошлой неделе часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало. Она отметила, что бастующие просто хотят, чтобы с ними поговорили и учли их проблемы. После встречи с Народным защитником, администрация университета, отказывающаяся от встречи с бастующими, пока они не освободят кабинет ректора, заявила, что готова к переговорам. На данный момент неизвестно, когда пройдет встреча бастующих с администрацией. Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. Тем не менее вуз учел социальное-экономическое положение студентов и принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах, чтобы студенты смогли сократить время в пути и им не пришлось где-то оставаться на ночь. Сегодня на более чем 3,5 тысячи учебных курсах ТГУ учатся 24 тысячи студентов, в том числе иностранных. После начала пандемии коронавируса в 2020 году Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.

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грузия, новости, общество, тбилиси, протесты студентов тгу, тбилисский университет, нино ломджария