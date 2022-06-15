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Жители одного из районов Тбилиси останутся без воды сутки

Жители одного из районов Тбилиси останутся без воды сутки

Это будет переход на новую сеть водоснабжения в рамках реконструкции проспекта Кетеван Дедопали, отметили в GWP 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T15:37+0400

2022-06-15T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям Исанского района Тбилиси с 12:00 16 июня до 12:00 17 июня.Как сообщают в компании, GWP проведет работы по переходу на новую сеть водоснабжения в рамках полной реконструкции проспекта Кетеван Дедопали.Отключение коснется жителей проспекта Кетеван Дедопали №37-65 и №40-90, а также улиц Бочорма, Иалбузи, Лусиниани, Качинского, 300 Арагвинцев, Шавсопели, Бодбе, Арбошоки, Захарова, Долабаури, Патардзеули, Какулия, Уджарма, Поракишвил-Сараджишвили, Геловани и Ахвледиани.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.

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вода, грузия, новости, общество