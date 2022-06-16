https://sputnik-georgia.ru/20220616/dolgozhdannoe-leto-i-riski--tsentr-po-kontrolyu-zabolevaniy-gruzii-daet-sovety-naseleniyu-267533188.html

Долгожданное лето и риски – Центр по контролю заболеваний Грузии дает советы населению

Долгожданное лето и риски – Центр по контролю заболеваний Грузии дает советы населению

Лето набирает обороты, и вот, что советуют нам специалисты 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T21:47+0400

2022-06-16T21:47+0400

2022-06-16T21:47+0400

жара

грузия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252423180_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_95b8cd895d86ef2e7adf72eb2d4d1cff.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. С наступлением лета и жары появляются риски нанесения серьезного вреда здоровью человека, именно поэтому Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликовал рекомендации для граждан.Высокая температура воздуха может вызвать определенные заболевания или же усугубить уже имеющиеся. Жара даже может стать причиной летального исхода. Она особенно опасна для детей, стариков и лиц с хроническими заболеваниями.Сильная жара может вызвать учащение сердцебиения и ухудшение дыхания. По данным ВОЗ, в 2003 году в Европе тепловые волны стали причиной смерти 70 тысяч человек.В Центре по контролю заболеваний Грузии напоминают, что знание и умение правильно действовать в жаркие дни могут уберечь человека от серьезных последствий.Чем опасна высокая температура? Кто находится под риском больше всех?Как справиться с жарой?В первую очередь, нужно постараться сохранить в доме прохладу. Проверять температуру воздуха нужно с 08:00 до 10:00, в 13:00 и ночью после 22:00. Утром температура воздуха не должна превышать 32 градусов, а ночью 24. Это особенно важно для детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых.Ночью рекомендовано оставлять окна открытыми до утра, пока на улице будет прохладно. Днем специалисты советуют закрывать окна, жалюзи, особенно в солнечную сторону. По возможности выключить электроприборы и освещение.В жару специалисты советуют повесить мокрые полотенца, что не только охлаждает помещение, но и увлажняет. Если есть кондиционер, включить его на 22-26 градусов при закрытых окнах. Использование вентилятора эффективно в том случае, если температура воздуха не превышает 35 градусов тепла.Медики в жару советуют принимать много жидкости и воздерживаться от нахождения на улице в жаркое время дня. Специалисты призывают воздержаться от физической активности в жаркий период, а если этого невозможно избежать, то использовать самый прохладный период суток - от 04:00 до 07:00.Важно не оставлять детей и домашних животных в машинах или других транспортных средствах.Как избежать перегрева?Важно принимать прохладный душ или использовать пакеты со льдом, мокрое полотенце. На улице рекомендовано носить свободную, светлую одежду, сшитую из натуральных тканей, очки, головной убор или зонтик.Летом рекомендовано не пользоваться подушками, чтобы избежать перегрева. Что касается жидкости, то медики советуют пить много воды и воздержаться от алкоголя, сладких напитков, а также напитков, содержащих кофеин.Что касается пищи, то летом рекомендовано принимать еду в малых порциях. Лучше не принимать продукты с высоким содержанием белка.Симптомы перегреваГоловокружение, слабость, беспокойство, сильная жажда или головная боль – симптомы, при которых срочно нужно перейти в прохладное помещение и измерить температуру тела.В таких случаях нужно принимать воду или натуральный фруктовый сок. При болезненных мышечных спазмах (особенно в ногах, руках и животе) нужно принять раствор с электролитами. В случае продолжения симптомов в течение часа или дольше нужно срочно обратиться к врачу.К врачу следует обращаться и при других необычных симптомах, особенно если они долго сохраняются.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жара, грузия, общество, новости