Долгожданное лето и риски – Центр по контролю заболеваний Грузии дает советы населению
Лето набирает обороты, и вот, что советуют нам специалисты
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. С наступлением лета и жары появляются риски нанесения серьезного вреда здоровью человека, именно поэтому Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликовал рекомендации для граждан.
Высокая температура воздуха может вызвать определенные заболевания или же усугубить уже имеющиеся. Жара даже может стать причиной летального исхода. Она особенно опасна для детей, стариков и лиц с хроническими заболеваниями.
Жаркое лето в столице Грузии. Девушка с мороженым
Сильная жара может вызвать учащение сердцебиения и ухудшение дыхания. По данным ВОЗ, в 2003 году в Европе тепловые волны стали причиной смерти 70 тысяч человек.
В Центре по контролю заболеваний Грузии напоминают, что знание и умение правильно действовать в жаркие дни могут уберечь человека от серьезных последствий.
Чем опасна высокая температура?
Дегидратация — обезвоживание организма.
Перегрев (особенно может ухудшить состояние здоровья лиц с проблемами сердца и дыхания).
Тепловое истощение.
Тепловой удар.
© photo: SputnikЖаркое лето в столице Грузии. Прохожий пьет воду из бутылки
Жаркое лето в столице Грузии. Прохожий пьет воду из бутылки
© photo: Sputnik
Кто находится под риском больше всех?
Лица старше 75 лет.
Дети (особенно младенцы).
Лица с хроническими заболеваниями (особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы).
Лица с проблемами передвижения (например инсульт, заболевание Паркинсона), также лица с психическими заболеваниями.
Лица, находящиеся на постоянном лечении препаратами, которые влияют на выделение пота.
Потребители алкоголя и наркотиков.
Физически активные лица (спортсмены, трудоустроенные на тяжелой работе лица).
Девочка у фонтана в парке Мтацминда
Как справиться с жарой?
В первую очередь, нужно постараться сохранить в доме прохладу. Проверять температуру воздуха нужно с 08:00 до 10:00, в 13:00 и ночью после 22:00.
Утром температура воздуха не должна превышать 32 градусов, а ночью 24. Это особенно важно для детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых.
Девочка и и женщина в окне
Ночью рекомендовано оставлять окна открытыми до утра, пока на улице будет прохладно. Днем специалисты советуют закрывать окна, жалюзи, особенно в солнечную сторону. По возможности выключить электроприборы и освещение.
В жару специалисты советуют повесить мокрые полотенца, что не только охлаждает помещение, но и увлажняет. Если есть кондиционер, включить его на 22-26 градусов при закрытых окнах. Использование вентилятора эффективно в том случае, если температура воздуха не превышает 35 градусов тепла.
Медики в жару советуют принимать много жидкости и воздерживаться от нахождения на улице в жаркое время дня. Специалисты призывают воздержаться от физической активности в жаркий период, а если этого невозможно избежать, то использовать самый прохладный период суток - от 04:00 до 07:00.
Важно не оставлять детей и домашних животных в машинах или других транспортных средствах.
Как избежать перегрева?
Важно принимать прохладный душ или использовать пакеты со льдом, мокрое полотенце. На улице рекомендовано носить свободную, светлую одежду, сшитую из натуральных тканей, очки, головной убор или зонтик.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПрохожие на одной из улиц в Батуми летом
Прохожие на одной из улиц в Батуми летом
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Летом рекомендовано не пользоваться подушками, чтобы избежать перегрева. Что касается жидкости, то медики советуют пить много воды и воздержаться от алкоголя, сладких напитков, а также напитков, содержащих кофеин.
Что касается пищи, то летом рекомендовано принимать еду в малых порциях. Лучше не принимать продукты с высоким содержанием белка.
Симптомы перегрева
Головокружение, слабость, беспокойство, сильная жажда или головная боль – симптомы, при которых срочно нужно перейти в прохладное помещение и измерить температуру тела.
В таких случаях нужно принимать воду или натуральный фруктовый сок. При болезненных мышечных спазмах (особенно в ногах, руках и животе) нужно принять раствор с электролитами. В случае продолжения симптомов в течение часа или дольше нужно срочно обратиться к врачу.
К врачу следует обращаться и при других необычных симптомах, особенно если они долго сохраняются.