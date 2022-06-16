https://sputnik-georgia.ru/20220616/dukhovnaya-pischa-v-gruzii-stali-chasche-khodit-v-teatry-i-muzei-267529539.html

"Духовная пища": в Грузии стали чаще ходить в театры и музеи

"Духовная пища": в Грузии стали чаще ходить в театры и музеи

Национальная службы статистики предоставила информацию о том, как часто посещают театры и музеи страны 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T16:51+0400

2022-06-16T16:51+0400

2022-06-16T16:54+0400

театр

грузия

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культура

тбилиси

имерети

кахети

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. В Грузии стали чаще ходить в театры и музеи - об этом говорит исследование Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за 2021 год.В Грузии достаточно насыщенная театральная жизнь, во многих крупных городах страны функционируют театры, которые дают множество спектаклей и гастролируют по миру. В стране проводятся театральные конкурсы и фестивали, в том числе международные, а режиссеры и актеры пользуются популярностью не только на родине, но и за границей."В среднем показатель посещения зрителями одного спектакля составил 103 человека. Самый высокий показатель присутствия зрителей был зафиксирован в Тбилиси (47.7%), на втором месте Имерети (13.5%)", - говорится в исследовании. В 2021 году в Грузии работало 52 профессиональных театра. Отсюда 2 - театра оперы и балета, 41 - драмы, музкомедии и миниатюр, 2 - детских и юного зрителя, 7 - кукольных. Большинство театров функционировало в Тбилиси (51.9%), в Имерети (15.4%), оставшиеся 32.7% - в других регионах. Всего в масштабе страны в 2021 году было проведено 1.9 тысячи мероприятий, из них 119 - в регионах, 27 - за границей, в которых участвовали 203 человека. При этом, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году на 83.3% увеличилось и количество спектаклей - цифра составила 1 787 постановок. Более половины спектаклей (52.9%) прошли в Тбилиси.Что касается музеев, то количество посетителей в 2021 году увеличилось на 160,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 807,2 тысячи человек. В прошлом году на 103.6% возросло и число экскурсий в музеях - оно составило 20 057 единиц, а количество выставок выросло на 23.2% и составило 537 экспозиций. В 2021 году в Грузии работало 250 музеев и музеев-заповедников, 99 - из них являются мемориальными, 72 - историческими (краеведческими), 23 искусствоведческими, 13 - музеев-заповедников и два литературных музея, а также 41 - музеи другого типа.Больше всего музеев функционировало в Тбилиси (23.2%). На втором и третьем местах по этому указателю - регионы Имерети (14.8%) и Кахети (14.0%).

тбилиси

имерети

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театр, грузия, новости, культура, тбилиси, имерети, кахети, национальная служба статистики грузии "сакстат"