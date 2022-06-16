https://sputnik-georgia.ru/20220616/ekologi-predupredili-o-zagryaznenii-morya-v-odnom-iz-kurortov-turtsii-267509247.html

Экологи предупредили о загрязнении моря на одном из курортов Турции

Экологи предупредили о загрязнении моря на одном из курортов Турции

Экологи утверждают, что если сейчас не принять меры предосторожности, воды курорта будут подобны Мраморному морю 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T10:50+0400

2022-06-16T10:50+0400

2022-06-16T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Экологи бьют тревогу – морские воды популярного турецкого курортного города Бодрум сильно загрязняются в результате разлива или смешивания в море химических, промышленных и других отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Milliyet.Тему прокомментировал председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз, который обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.В частности, говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.

турция

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новости, в мире, экология, турция, туризм, общество