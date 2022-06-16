https://sputnik-georgia.ru/20220616/ekologi-predupredili-o-zagryaznenii-morya-v-odnom-iz-kurortov-turtsii-267509247.html
Экологи предупредили о загрязнении моря на одном из курортов Турции
Экологи предупредили о загрязнении моря на одном из курортов Турции
Экологи утверждают, что если сейчас не принять меры предосторожности, воды курорта будут подобны Мраморному морю 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T10:50+0400
2022-06-16T10:50+0400
2022-06-16T11:29+0400
новости
в мире
экология
турция
туризм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24886/93/248869397_0:140:2787:1708_1920x0_80_0_0_2717ed55e1461e1558fef86be53207ab.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Экологи бьют тревогу – морские воды популярного турецкого курортного города Бодрум сильно загрязняются в результате разлива или смешивания в море химических, промышленных и других отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Milliyet.Тему прокомментировал председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз, который обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.В частности, говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24886/93/248869397_163:0:2624:1846_1920x0_80_0_0_fc183c571f7926922a2b986d602534ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, экология, турция, туризм, общество
Экологи предупредили о загрязнении моря на одном из курортов Турции
10:50 16.06.2022 (обновлено: 11:29 16.06.2022)
Экологи утверждают, что если сейчас не принять меры предосторожности, воды курорта будут подобны Мраморному морю
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik.
Экологи бьют тревогу – морские воды популярного турецкого курортного города Бодрум сильно загрязняются в результате разлива или смешивания в море химических, промышленных и других отходов, пишет РИА Новости
со ссылкой на местную газету Milliyet
.
"Загрязнение турецких морей увеличивается из-за разлива или смешивания в море химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Одним из курортов, страдающих от загрязнения моря, является район Мугла Бодрума. Экологи предупреждают, что если не принять меры предосторожности, воды Бодрума будут подобны Мраморному морю", – пишет издание.
Тему прокомментировал председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз, который обратил внимание на загрязнение моря в районе, где расположена пристань для яхт.
В частности, говоря о том, что некоторые суда, стоящие на якоре за пределами порта, несмотря на запрет и большие штрафы, незаконно сбрасывают свои льяльные отходы, Йылмаз отметил, что эти запрещенные отходы загрязняют море.