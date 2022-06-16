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Грузия получит первый транш нового кредита МВФ
Грузия получит первый транш нового кредита МВФ
Благодаря решению Совета МВФ, Грузия немедленно получает около 40 миллионов долларов (30 миллионов СДР) 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T17:53+0400
2022-06-16T17:53+0400
2022-06-16T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ).Благодаря решению Совета, Грузия немедленно получает около 40 миллионов долларов (30 миллионов СДР).Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, мвф
Грузия получит первый транш нового кредита МВФ
Благодаря решению Совета МВФ, Грузия немедленно получает около 40 миллионов долларов (30 миллионов СДР)
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ).
Благодаря решению Совета, Грузия немедленно получает около 40 миллионов долларов (30 миллионов СДР).
"Программа властей, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями войны на Украине", - говорится в заявлении МВФ.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.