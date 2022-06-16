https://sputnik-georgia.ru/20220616/gruziya-poluchit-pervyy-transh-novogo-kredita-mvf-267532762.html

Грузия получит первый транш нового кредита МВФ

Грузия получит первый транш нового кредита МВФ

Благодаря решению Совета МВФ, Грузия немедленно получает около 40 миллионов долларов (30 миллионов СДР) 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T17:53+0400

2022-06-16T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ).Благодаря решению Совета, Грузия немедленно получает около 40 миллионов долларов (30 миллионов СДР).Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, мвф