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Грузия приветствует содействие ЕС в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
Грузия приветствует содействие ЕС в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
Саломе Зурабишвили принимает участие в международном форуме в Баку 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T12:41+0400
2022-06-16T12:41+0400
2022-06-16T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузия приветствует содействие Евросоюза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии IX Глобального бакинского форума. По словам главы государства, ЕС обладает необходим опытом в этом вопросе. Зурабишвили также подчеркнула важность развития отношений между странами Южного Кавказа.Участниками бакинского форума на тему "Вызовы глобальному миропорядку", который продлится до 18 июня, станут около 400 представителей из 53 стран, в том числе главы государств и правительств, бывшие главы государств и правительств, молодые лидеры.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , азербайджан, ильхам алиев
Грузия приветствует содействие ЕС в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
12:41 16.06.2022 (обновлено: 13:15 16.06.2022)
Саломе Зурабишвили принимает участие в международном форуме в Баку
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузия приветствует содействие Евросоюза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии IX Глобального бакинского форума.
По словам главы государства, ЕС обладает необходим опытом в этом вопросе.
"Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если тут установится долгосрочный мир", - цитирует Зурабишвили Sputnik Азербайджан.
Зурабишвили также подчеркнула важность развития отношений между странами Южного Кавказа.
Участниками бакинского форума на тему "Вызовы глобальному миропорядку", который продлится до 18 июня, станут около 400 представителей из 53 стран, в том числе главы государств и правительств, бывшие главы государств и правительств, молодые лидеры.