https://sputnik-georgia.ru/20220616/gruziya-privetstvuet-sodeystvie-es-v-ustanovlenii-mira-mezhdu-azerbaydzhanom-i-armeniey-267513777.html

Грузия приветствует содействие ЕС в установлении мира между Азербайджаном и Арменией

Грузия приветствует содействие ЕС в установлении мира между Азербайджаном и Арменией

Саломе Зурабишвили принимает участие в международном форуме в Баку 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T12:41+0400

2022-06-16T12:41+0400

2022-06-16T13:15+0400

грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

азербайджан

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250622139_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_12640ec02b2407128731e0c6cb09c365.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузия приветствует содействие Евросоюза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии IX Глобального бакинского форума. По словам главы государства, ЕС обладает необходим опытом в этом вопросе. Зурабишвили также подчеркнула важность развития отношений между странами Южного Кавказа.Участниками бакинского форума на тему "Вызовы глобальному миропорядку", который продлится до 18 июня, станут около 400 представителей из 53 стран, в том числе главы государств и правительств, бывшие главы государств и правительств, молодые лидеры.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , азербайджан, ильхам алиев