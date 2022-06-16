https://sputnik-georgia.ru/20220616/kak-menyalas-srednyaya-zarplata-v-gruzii-2017---2022-267540202.html
Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017 - 2022
Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017 - 2022
В I квартале 2022 года средняя зарплата в Грузии составила 1446,5 лари, что на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T20:22+0400
2022-06-16T20:22+0400
2022-06-16T20:32+0400
грузия
экономика
зарплата
статистика
инфографика
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В инфографике Sputnik Грузия вы увидите, как менялась сумма средней зарплаты за I квартал в период с 2017 по 2022 год, согласно данным Национальной службы статистики.По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в I квартале 2022 года:Все лица в Грузии, получающие зарплату, платят подоходный налог в размере 20%. Кроме того, лица младше 40 лет платят также 2% от номинальной заработной платы в пенсионный фонд.Текущий курс лари по отношению к доллару составляет 2,9436 GEL/$1.
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грузия, экономика, зарплата, статистика, инфографика, инфографика
Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017 - 2022
20:22 16.06.2022 (обновлено: 20:32 16.06.2022)
В I квартале 2022 года средняя зарплата в Грузии составила 1446,5 лари, что на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В инфографике Sputnik Грузия вы увидите, как менялась сумма средней зарплаты за I квартал в период с 2017 по 2022 год, согласно данным Национальной службы статистики.
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в I квартале 2022 года:
Финансовая и страховая деятельность – 3 037,5 лари (годовой рост 24,1%)
Информация и коммуникации – 2 339,9 лари (+8,3%)
Научная и техническая деятельность – 1 963,5 лари (+9,1%)
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 900,0 лари (+15,9%)
Все лица в Грузии, получающие зарплату, платят подоходный налог в размере 20%. Кроме того, лица младше 40 лет платят также 2% от номинальной заработной платы в пенсионный фонд.
Текущий курс лари по отношению к доллару составляет 2,9436 GEL/$1.