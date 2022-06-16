https://sputnik-georgia.ru/20220616/kak-menyalas-srednyaya-zarplata-v-gruzii-2017---2022-267540202.html

Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017 - 2022

Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017 - 2022

В I квартале 2022 года средняя зарплата в Грузии составила 1446,5 лари, что на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 16.06.2022, Sputnik Грузия

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2022-06-16T20:22+0400

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В инфографике Sputnik Грузия вы увидите, как менялась сумма средней зарплаты за I квартал в период с 2017 по 2022 год, согласно данным Национальной службы статистики.По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в I квартале 2022 года:Все лица в Грузии, получающие зарплату, платят подоходный налог в размере 20%. Кроме того, лица младше 40 лет платят также 2% от номинальной заработной платы в пенсионный фонд.Текущий курс лари по отношению к доллару составляет 2,9436 GEL/$1.

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грузия, экономика, зарплата, статистика, инфографика, инфографика