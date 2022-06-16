https://sputnik-georgia.ru/20220616/khor-patriarkhii-gruzii-vpervye-vystupit-v-vatikane-267511980.html

Хор Патриархии Грузии впервые выступит в Сикстинской капелле

Хор Патриархии Грузии впервые выступит в Сикстинской капелле

Грузины впервые выступят в стенах Сикстинской капеллы, заявила министр культуры 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T11:39+0400

2022-06-16T11:39+0400

2022-06-16T12:26+0400

тея цулукиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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новости

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ватикан

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Впервые в истории 40 певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня, заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.Однако это не все – 29 июня Папа Римский проведет в соборе Святого Петра праздничную мессу в честь дня Святого Петра и Павла, где будет множество паломников и представителей международных делегаций. Там грузинский хор исполнит "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, а также "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосья.Выступление хора пройдет под управлением дирижера Свимона Джангулашвили.Сикстинская капелла – бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название. Ныне Капелла – музей, выдающийся памятник Возрождения. Хор Сикстинской капеллы – всемирно известный профессиональный церковный хор.Что касается хора Самеба, то он был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.

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тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, общество, ватикан