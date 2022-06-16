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Хор Патриархии Грузии впервые выступит в Сикстинской капелле
Хор Патриархии Грузии впервые выступит в Сикстинской капелле
Грузины впервые выступят в стенах Сикстинской капеллы, заявила министр культуры 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T11:39+0400
2022-06-16T11:39+0400
2022-06-16T12:26+0400
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Впервые в истории 40 певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня, заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.Однако это не все – 29 июня Папа Римский проведет в соборе Святого Петра праздничную мессу в честь дня Святого Петра и Павла, где будет множество паломников и представителей международных делегаций. Там грузинский хор исполнит "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, а также "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосья.Выступление хора пройдет под управлением дирижера Свимона Джангулашвили.Сикстинская капелла – бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название. Ныне Капелла – музей, выдающийся памятник Возрождения. Хор Сикстинской капеллы – всемирно известный профессиональный церковный хор.Что касается хора Самеба, то он был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.
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тея цулукиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, общество, ватикан
Хор Патриархии Грузии впервые выступит в Сикстинской капелле
11:39 16.06.2022 (обновлено: 12:26 16.06.2022)
Грузины впервые выступят в стенах Сикстинской капеллы, заявила министр культуры
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Впервые в истории 40 певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня, заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.
Однако это не все – 29 июня Папа Римский проведет в соборе Святого Петра праздничную мессу в честь дня Святого Петра и Павла, где будет множество паломников и представителей международных делегаций. Там грузинский хор исполнит "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, а также "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосья.
Выступление хора пройдет под управлением дирижера Свимона Джангулашвили.
"И концерт в Сикстинской капелле, и праздничная месса будут транслироваться в прямом эфире в католическом мире. Это историческое событие, и я думаю, никто не обидится, если я скажу, что все темы, которые мы можем обсудить, меньшее, чем то, чего мы сейчас с большой радостью ждем", – сказала Цулукиани.
Сикстинская капелла – бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название. Ныне Капелла – музей, выдающийся памятник Возрождения. Хор Сикстинской капеллы – всемирно известный профессиональный церковный хор.
Что касается хора Самеба, то он был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.