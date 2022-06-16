Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220616/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda--foto-267520558.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года – ФОТО
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года – ФОТО
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T14:19+0400
2022-06-16T14:19+0400
андрей стенин
юнеско
новости
в мире
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотоконкурс андрея стенина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267517605_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6d7f32ca194e85fe9d24d2fc110ac368.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы."Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!" - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267517605_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7d8b9cc2ec05495e4b851223f597434c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
андрей стенин, юнеско, новости, в мире, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина, фото

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года – ФОТО

14:19 16.06.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года.
В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы.
"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!" - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.
© photo: Shaghai Shayankha / StenincontestШагхае Шаянкха. Иран. "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Шагхае Шаянкха. Иран. Тайные мечты. Портрет. Герой нашего времени, Серии - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Shaghai Shayankha / Stenincontest
Шагхае Шаянкха. Иран. "Тайные мечты". Портрет. Герой нашего времени, Серии
© photo:Edgar Breshchanov / Stenincontest

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эдгар Брещанов. Россия. "Человек, который изменил все". Спорт, одиночная фотография

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эдгар Брещанов. Россия. &quot;Человек, который изменил все&quot;. Спорт, одиночная фотография - Sputnik Грузия
2/10
© photo:Edgar Breshchanov / Stenincontest

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эдгар Брещанов. Россия. "Человек, который изменил все". Спорт, одиночная фотография

© photo: Alessandro Cinque / StenincontestФото конкурса Андрея Стенина. Автор: Алессандро Чинкве. Перу. "Альпакерос". Моя планета, серии
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Алессандро Чинкве. Перу. Альпакерос. Моя планета, серии - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Alessandro Cinque / Stenincontest
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Алессандро Чинкве. Перу. "Альпакерос". Моя планета, серии
© photo: Erdem Sahin / StenincontestФото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эрдем Сахин. Турция. "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Моя планета, серии
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эрдем Сахин. Турция. Познакомьтесь с морской слизью, еще одним даром глобального потепления. Моя планета, серии - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Erdem Sahin / Stenincontest
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эрдем Сахин. Турция. "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Моя планета, серии
© photo: Abdul Momin / StenincontestФото конкурса Андрея Стенина. Автор: Абдул Момин. Бангладеш. "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночные фотографии
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Абдул Момин. Бангладеш. Сборщицы перца. Моя Планета, Одиночные фотографии - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Abdul Momin / Stenincontest
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Абдул Момин. Бангладеш. "Сборщицы перца". Моя Планета, Одиночные фотографии
© photo: Giacomo d`Orlando / StenincontestФото конкурса Андрея Стенина. Автор: Джакомо д’Орландо. Италия. "Сад Немо". Моя Планета, Одиночные фотографии
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Джакомо д’Орландо. Италия. Сад Немо. Моя Планета, Одиночные фотографии - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Giacomo d`Orlando / Stenincontest
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Джакомо д’Орландо. Италия. "Сад Немо". Моя Планета, Одиночные фотографии
© photo: Chandan Khanna / StenincontestФото конкурса Андрея Стенина. Автор: Чандан Ханна. США. "Потрясение". Главные новости, серии
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Чандан Ханна. США. Потрясение. Главные новости, серии - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Chandan Khanna / Stenincontest
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Чандан Ханна. США. "Потрясение". Главные новости, серии
© photo: Muhammad Amdad Hossein / Stenincontest

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Мухаммад Амдад Хоссейн. Бангладеш. "Изнеможденные". Главные новости, Одиночная фотография

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Мухаммад Амдад Хоссейн. Бангладеш. &quot;Изнеможденные&quot;. Главные новости, Одиночная фотография - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Muhammad Amdad Hossein / Stenincontest

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Мухаммад Амдад Хоссейн. Бангладеш. "Изнеможденные". Главные новости, Одиночная фотография

© photo: Esteban Biba / StenincontestФото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эстебан Биба. Гватемала. "Стена щитов". Главные новости, Одиночная
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор:Эстебан Биба. Гватемала. Стена щитов. Главные новости, Одиночная фотография - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Esteban Biba / Stenincontest
Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Эстебан Биба. Гватемала. "Стена щитов". Главные новости, Одиночная
© photo: Vitaly Nevar / Stenincontest

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Виталий Невар. Россия. "Неизвестный солдат". Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Виталий Невар. Россия. &quot;Неизвестный солдат&quot;. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Vitaly Nevar / Stenincontest

Фото конкурса Андрея Стенина. Автор: Виталий Невар. Россия. "Неизвестный солдат". Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография

Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0