https://sputnik-georgia.ru/20220616/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda--foto-267520558.html

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года – ФОТО

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года – ФОТО

Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T14:19+0400

2022-06-16T14:19+0400

2022-06-16T14:19+0400

андрей стенин

юнеско

новости

в мире

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотоконкурс андрея стенина

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина – оргкомитет конкурса объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году он включил фотографов из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые среди участников шорт-листа – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы."Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!" - прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса им. Стенина Оксана Олейник.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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