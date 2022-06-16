https://sputnik-georgia.ru/20220616/na-sluchay-katastrofy-vlasti-gruzii-rasskazali-skolko-v-strane-ubezhisch-267501350.html

На случай катастрофы: власти Грузии рассказали, сколько в стране убежищ

На случай катастрофы: власти Грузии рассказали, сколько в стране убежищ

Основная часть защитных сооружений в Грузии не соответствует условиям эксплуатации 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T07:01+0400

2022-06-16T07:01+0400

2022-06-16T07:01+0400

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В случае катастрофы или авианалета жители Грузии могут воспользоваться 105 убежищами на несколько часов, говорится в ответе МВД Грузии на вопрос депутата парламента от правящей партии Михаила Сарджвеладзе.По данным МВД, в 2003 году в Грузии было 6 499 защитных сооружений, где можно было укрыться. К 2015 году их осталось 1 186, из которых на сегодняшний день использовать как укрытие можно только 105, но только на несколько часов из-за того, что там нет условий.По данным МВД, сейчас в Грузии проводится инвентаризация таких сооружений с целью обновления базы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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