https://sputnik-georgia.ru/20220616/na-sluchay-katastrofy-vlasti-gruzii-rasskazali-skolko-v-strane-ubezhisch-267501350.html
На случай катастрофы: власти Грузии рассказали, сколько в стране убежищ
На случай катастрофы: власти Грузии рассказали, сколько в стране убежищ
Основная часть защитных сооружений в Грузии не соответствует условиям эксплуатации 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T07:01+0400
2022-06-16T07:01+0400
2022-06-16T07:01+0400
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В случае катастрофы или авианалета жители Грузии могут воспользоваться 105 убежищами на несколько часов, говорится в ответе МВД Грузии на вопрос депутата парламента от правящей партии Михаила Сарджвеладзе.По данным МВД, в 2003 году в Грузии было 6 499 защитных сооружений, где можно было укрыться. К 2015 году их осталось 1 186, из которых на сегодняшний день использовать как укрытие можно только 105, но только на несколько часов из-за того, что там нет условий.По данным МВД, сейчас в Грузии проводится инвентаризация таких сооружений с целью обновления базы.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
На случай катастрофы: власти Грузии рассказали, сколько в стране убежищ
Основная часть защитных сооружений в Грузии не соответствует условиям эксплуатации
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В случае катастрофы или авианалета жители Грузии могут воспользоваться 105 убежищами на несколько часов, говорится в ответе МВД Грузии на вопрос депутата парламента от правящей партии Михаила Сарджвеладзе.
По данным МВД, в 2003 году в Грузии было 6 499 защитных сооружений, где можно было укрыться. К 2015 году их осталось 1 186, из которых на сегодняшний день использовать как укрытие можно только 105, но только на несколько часов из-за того, что там нет условий.
"Основная часть защитных сооружений не соответствует условиям эксплуатации из-за поврежденной конструкции, завала входов, затопления, нарушения герметичности, отсутствия отопления, вентиляции, энергообеспечения и системы связи", – говорится в сообщении.
По данным МВД, сейчас в Грузии проводится инвентаризация таких сооружений с целью обновления базы.