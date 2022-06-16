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На трассе Гурджаани-Тбилиси загорелся грузовик
На трассе Гурджаани-Тбилиси загорелся грузовик
По предварительной информации, грузовик загорелся из-за неисправности электросистемы 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T13:21+0400
2022-06-16T13:21+0400
2022-06-16T13:21+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на трассе Гурджаани-Тбилиси на востоке страны было приостановлено из-за загоревшегося грузовика, сообщает телеканал "Имеди".По предварительной информации, грузовик загорелся из-за неисправности электросистемы.Из-за сильного огня и задымления на место прибыли пожарные из нескольких районов. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но передняя часть грузовика, в частности, кабина водителя, сгорели. В результате происшествия никто не пострадал.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
На трассе Гурджаани-Тбилиси загорелся грузовик
По предварительной информации, грузовик загорелся из-за неисправности электросистемы
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на трассе Гурджаани-Тбилиси на востоке страны было приостановлено из-за загоревшегося грузовика, сообщает телеканал "Имеди".
По предварительной информации, грузовик загорелся из-за неисправности электросистемы.
Из-за сильного огня и задымления на место прибыли пожарные из нескольких районов. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но передняя часть грузовика, в частности, кабина водителя, сгорели.
В результате происшествия никто не пострадал.