https://sputnik-georgia.ru/20220616/na-trasse-gurdzhaani-tbilisi-zagorelsya-gruzovik-267514060.html

На трассе Гурджаани-Тбилиси загорелся грузовик

На трассе Гурджаани-Тбилиси загорелся грузовик

По предварительной информации, грузовик загорелся из-за неисправности электросистемы 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T13:21+0400

2022-06-16T13:21+0400

2022-06-16T13:21+0400

грузия

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211034_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_57005aa734fd548ba49431f7303f93d4.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на трассе Гурджаани-Тбилиси на востоке страны было приостановлено из-за загоревшегося грузовика, сообщает телеканал "Имеди".По предварительной информации, грузовик загорелся из-за неисправности электросистемы.Из-за сильного огня и задымления на место прибыли пожарные из нескольких районов. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, но передняя часть грузовика, в частности, кабина водителя, сгорели. В результате происшествия никто не пострадал.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия