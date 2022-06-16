https://sputnik-georgia.ru/20220616/natsbank-gruzii-ispolzovanie-bankovskoy-sistemy-litsami-pod-sanktsiyami-isklyucheno-267520768.html

Нацбанк Грузии: использование банковской системы лицами под санкциями исключено

Нацбанк Грузии: использование банковской системы лицами под санкциями исключено

Финансовый сектор Грузии является частью глобальной финансовой системы 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T14:02+0400

2022-06-16T14:02+0400

2022-06-16T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии исключил обход международных финансовых санкций с использованием грузинской банковской системы. Национальный банк предупредил, что будет реагировать "строжайшим образом" в случае обнаружения нарушения.В заявлении отмечено, что "финансовый сектор Грузии является частью глобальной финансовой системы и, естественно, действует согласно международным нормам и стандартам".Указание о выполнении обязательств по санкциям представители грузинской банковской системы получили от Нацбанка на второй же день после ввода российских войск на Украину. "Регулятор финансового сектора соблюдает все стандарты и международные резолюции, что исключает осуществление каких-либо санкционных операций в грузинском банковском секторе", - сказано в заявлении.По данным Нацбанка, все международные институты отметили факт соблюдения Грузией санкций. Более того, Нацбанк Грузии получил высокую оценку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, экономика, санкции, национальный банк грузии