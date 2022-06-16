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Неделя кино: в Тбилиси пройдет международный студенческий кинофестиваль
Неделя кино: в Тбилиси пройдет международный студенческий кинофестиваль
Победители кинопрограммы будут выявлены в шести номинациях 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T08:31+0400
2022-06-16T08:31+0400
2022-06-16T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Четырнадцатый по счету Международный студенческий кинофестиваль пройдет в Тбилиси с 21 по 27 июня, говорится в сообщении организаторов.В программе фестиваля участвуют 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.Фильмы для конкурсной программы фестиваля отбирали студенты четвертого курса Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели, а также киноведы Этери Парчукидзе, Натия Панцулая, Саба Махарашвили, Тико Мамедова и Бесо Дараселия.Победители кинопрограммы будут выявлены в шести номинациях, среди которых Лучший анимационный фильм, Лучший документальный фильм, Лучший короткометражный художественный фильм, Лучшая режиссура, специальный диплом и Гран-при.Помимо этого, фестиваль организует питчинг-форум, где будут представлены проекты фильмов – режиссеры смогут презентовать свои проекты, чтобы найти финансы для их реализации.Призовой фонд кинофестиваля составляет 12 тысяч лари (4 тысячи долларов). Тбилисский молодежный кинофестиваль будет принимать официальный партнер Amirani Cinema, где все фильмы будут показаны на большом экране.Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.
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грузия, новости, культура, шота руставели, тбилиси, франция, сша
Неделя кино: в Тбилиси пройдет международный студенческий кинофестиваль
Победители кинопрограммы будут выявлены в шести номинациях
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Четырнадцатый по счету Международный студенческий кинофестиваль пройдет в Тбилиси с 21 по 27 июня, говорится в сообщении организаторов.
В программе фестиваля участвуют 31 картина из 19 стран, в том числе из Франции, США, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.
Фильмы для конкурсной программы фестиваля отбирали студенты четвертого курса Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели, а также киноведы Этери Парчукидзе, Натия Панцулая, Саба Махарашвили, Тико Мамедова и Бесо Дараселия.
Победители кинопрограммы будут выявлены в шести номинациях, среди которых Лучший анимационный фильм, Лучший документальный фильм, Лучший короткометражный художественный фильм, Лучшая режиссура, специальный диплом и Гран-при.
Помимо этого, фестиваль организует питчинг-форум, где будут представлены проекты фильмов – режиссеры смогут презентовать свои проекты, чтобы найти финансы для их реализации.
Призовой фонд кинофестиваля составляет 12 тысяч лари (4 тысячи долларов). Тбилисский молодежный кинофестиваль будет принимать официальный партнер Amirani Cinema, где все фильмы будут показаны на большом экране.
Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.