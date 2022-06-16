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Новый туристический летний сезон открылся в Батуми - видео
Новый туристический летний сезон открылся в Батуми - видео
В черноморском курортном городе Батуми официально открылся летний туристический сезон. Как это было - смотрите в видео Sputnik Грузия. 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T00:33+0400
2022-06-16T00:33+0400
2022-06-16T00:33+0400
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Правительство Аджарии потратило на организацию праздничных мероприятий, посвященных открытию нового сезона, 328 тысяч лари ($111 тыс). Как открытие нового туристического сезона отпраздновали жители черноморского побережья Грузии и гости города в среду 15 июля – смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, туризм в грузии, туристические маршруты, туризм, видео-новости из грузии, батуми, видео
Новый туристический летний сезон открылся в Батуми - видео
В черноморском курортном городе Батуми официально открылся летний туристический сезон. Как это было - смотрите в видео Sputnik Грузия.
Правительство Аджарии потратило на организацию праздничных мероприятий, посвященных открытию нового сезона, 328 тысяч лари ($111 тыс). Как открытие нового туристического сезона отпраздновали жители черноморского побережья Грузии и гости города в среду 15 июля – смотрите в видео.