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Новый туристический летний сезон открылся в Батуми - видео

Новый туристический летний сезон открылся в Батуми - видео

В черноморском курортном городе Батуми официально открылся летний туристический сезон. Как это было - смотрите в видео Sputnik Грузия. 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T00:33+0400

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Правительство Аджарии потратило на организацию праздничных мероприятий, посвященных открытию нового сезона, 328 тысяч лари ($111 тыс). Как открытие нового туристического сезона отпраздновали жители черноморского побережья Грузии и гости города в среду 15 июля – смотрите в видео.

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