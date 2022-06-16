https://sputnik-georgia.ru/20220616/pervyy-kanal-gruzii-prerval-veschanie-na-chas-267535793.html

Первый канал Грузии прервал вещание на час

Первый канал Грузии прервал вещание на час

В настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T18:14+0400

2022-06-16T18:14+0400

2022-06-16T18:36+0400

грузия

новости

происшествия

1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446645_0:184:3313:2048_1920x0_80_0_0_c00ea78ff6d54fc625c2002dd5567332.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вещание Первого канала Общественного вещателя Грузии было прервано на час из-за повреждения блока энергоснабжения в здании, говорится в заявлении Первого канала. Из-за проблем с энергоснабжением не вышел в эфир и традиционный выпуск новостей в 18:00.По данным телеканала, в настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии