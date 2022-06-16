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https://sputnik-georgia.ru/20220616/pervyy-kanal-gruzii-prerval-veschanie-na-chas-267535793.html
Первый канал Грузии прервал вещание на час
Первый канал Грузии прервал вещание на час
В настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T18:14+0400
2022-06-16T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вещание Первого канала Общественного вещателя Грузии было прервано на час из-за повреждения блока энергоснабжения в здании, говорится в заявлении Первого канала. Из-за проблем с энергоснабжением не вышел в эфир и традиционный выпуск новостей в 18:00.По данным телеканала, в настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено.
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Первый канал Грузии прервал вещание на час

18:14 16.06.2022 (обновлено: 18:36 16.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerОбщественное телевидение Грузии
Общественное телевидение Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вещание Первого канала Общественного вещателя Грузии было прервано на час из-за повреждения блока энергоснабжения в здании, говорится в заявлении Первого канала.
Из-за проблем с энергоснабжением не вышел в эфир и традиционный выпуск новостей в 18:00.
По данным телеканала, в настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено.
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