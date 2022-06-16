https://sputnik-georgia.ru/20220616/pervyy-kanal-gruzii-prerval-veschanie-na-chas-267535793.html
Первый канал Грузии прервал вещание на час
Первый канал Грузии прервал вещание на час
В настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T18:14+0400
2022-06-16T18:14+0400
2022-06-16T18:36+0400
грузия
новости
происшествия
1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446645_0:184:3313:2048_1920x0_80_0_0_c00ea78ff6d54fc625c2002dd5567332.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вещание Первого канала Общественного вещателя Грузии было прервано на час из-за повреждения блока энергоснабжения в здании, говорится в заявлении Первого канала. Из-за проблем с энергоснабжением не вышел в эфир и традиционный выпуск новостей в 18:00.По данным телеканала, в настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446645_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_9451f9e4eefe1fc276b162dd575d4ceb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
Первый канал Грузии прервал вещание на час
18:14 16.06.2022 (обновлено: 18:36 16.06.2022)
В настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вещание Первого канала Общественного вещателя Грузии было прервано на час из-за повреждения блока энергоснабжения в здании, говорится в заявлении Первого канала.
Из-за проблем с энергоснабжением не вышел в эфир и традиционный выпуск новостей в 18:00.
По данным телеканала, в настоящее время после восстановления энергоснабжения вещание продолжено.