https://sputnik-georgia.ru/20220616/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-kogo-eto-kosnetsya-267486851.html
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси: кого это коснется?
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси: кого это коснется?
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T10:02+0400
2022-06-16T10:02+0400
2022-06-16T10:02+0400
тбилиси
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компания "теласи"
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 16 июня, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Дигоми (частично), пр. Царя Парнаваза, поселка Аграрного университета, Аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), Учебного хозяйства Дигоми (частично), села Зуговани, ул. Петрици, Дмитрия Тавдадебули, Гогидзе, Нозадзе. Сологашвили, Чохели и Перадзе.С 10:30 до 18:00 часов света не будет у жителей пр. Пекина (частично), ул. Имедашвили, Гагарина, Шартава, Дараселия, Очамчирской, Львовской, Ониашвили и Мгалоблишвили.Далее, в Исанском районе с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вазисубани (частично), пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Цуцхвати, Ласхишвили, Цулукидзе, Шираки и Ацкури.В Самгори с 10:00 до 18:00 часов ограничения подачи электроэнергии ожидает население ул. Юмашева и Джавахетской.В Мтацминдском районе с 10:00 до 18:00 часов сбой в электричестве коснется Комсомольской аллеи, оврага Сололаки, ул. Ботанической, Асатиани, Читадзе, Чайковского, Беридзе, Ингороква и Чонкадзе.Что касается района Глдани, там с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Школьной, Бичвинта, ЗАГЭС, Манагадзе, Ипполитова-Иванова, Зарзма, Героев курсантов и Челидзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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тбилиси, грузия, новости, общество, теласи, компания "теласи", электроэнергия
Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси: кого это коснется?
"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 16 июня, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Сабуртало с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Дигоми (частично), пр. Царя Парнаваза, поселка Аграрного университета, Аллеи Агмашенебели (частично), Военного шоссе (частично), Учебного хозяйства Дигоми (частично), села Зуговани, ул. Петрици, Дмитрия Тавдадебули, Гогидзе, Нозадзе. Сологашвили, Чохели и Перадзе.
С 10:30 до 18:00 часов света не будет у жителей пр. Пекина (частично), ул. Имедашвили, Гагарина, Шартава, Дараселия, Очамчирской, Львовской, Ониашвили и Мгалоблишвили.
Далее, в Исанском районе с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Вазисубани (частично), пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Цуцхвати, Ласхишвили, Цулукидзе, Шираки и Ацкури.
В Самгори с 10:00 до 18:00 часов ограничения подачи электроэнергии ожидает население ул. Юмашева и Джавахетской.
В Мтацминдском районе с 10:00 до 18:00 часов сбой в электричестве коснется Комсомольской аллеи, оврага Сололаки, ул. Ботанической, Асатиани, Читадзе, Чайковского, Беридзе, Ингороква и Чонкадзе.
Что касается района Глдани, там с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Школьной, Бичвинта, ЗАГЭС, Манагадзе, Ипполитова-Иванова, Зарзма, Героев курсантов и Челидзе.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.