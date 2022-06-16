https://sputnik-georgia.ru/20220616/povyshennaya-zarplata-spasatelyam--sluzhba-spaseniya-gotova-k-tursezonu-267524903.html

Повышенная зарплата спасателям – служба спасения готова к турсезону

Повышенная зарплата спасателям – служба спасения готова к турсезону

В течение всего морского сезона на берегу моря, рек и озер будут работать 320 пожарных-спасателей 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T15:16+0400

2022-06-16T15:16+0400

2022-06-16T15:16+0400

грузия

новости

общество

черное море

аджария

торнике рижвадзе

агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд

батуми

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сезонным спасателям по решению министерства внутренних дел Грузии в этом году увеличат зарплату на 25%. Об этом стало известно на открытии летнего туристического сезона в Батуми.На церемонии открытия сезона присутствовал и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В рамках церемонии открытия мероприятия на набережной Черного моря была выставлена как сухопутная, так и специальная морская техника и оснащение.После завершения официальной церемонии, на месте устроили симуляцию спасательной операции на воде.В течение всего морского сезона на берегу моря, рек и озер будут работать 320 пожарных-спасателей, оснащенных по европейским стандартам. В течение лета будет мобилизована 50 единиц плавающих средств и 8 квадроциклов.Морской туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня Летним фестивалем. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартовал традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".Гостей и туристов Аджарии в этом году ждет много новшеств и сюрпризов – новые туристические места, места для пикника, приключенческий туризм и многое другое.

черное море

аджария

батуми

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, черное море, аджария, торнике рижвадзе, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, батуми