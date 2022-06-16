https://sputnik-georgia.ru/20220616/povyshennaya-zarplata-spasatelyam--sluzhba-spaseniya-gotova-k-tursezonu-267524903.html
Повышенная зарплата спасателям – служба спасения готова к турсезону
Повышенная зарплата спасателям – служба спасения готова к турсезону
В течение всего морского сезона на берегу моря, рек и озер будут работать 320 пожарных-спасателей 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T15:16+0400
2022-06-16T15:16+0400
2022-06-16T15:16+0400
грузия
новости
общество
черное море
аджария
торнике рижвадзе
агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/14/236961414_0:84:1852:1126_1920x0_80_0_0_32eaf97a123a80ffcfffc09928f65fdb.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сезонным спасателям по решению министерства внутренних дел Грузии в этом году увеличат зарплату на 25%. Об этом стало известно на открытии летнего туристического сезона в Батуми.На церемонии открытия сезона присутствовал и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В рамках церемонии открытия мероприятия на набережной Черного моря была выставлена как сухопутная, так и специальная морская техника и оснащение.После завершения официальной церемонии, на месте устроили симуляцию спасательной операции на воде.В течение всего морского сезона на берегу моря, рек и озер будут работать 320 пожарных-спасателей, оснащенных по европейским стандартам. В течение лета будет мобилизована 50 единиц плавающих средств и 8 квадроциклов.Морской туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня Летним фестивалем. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартовал традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".Гостей и туристов Аджарии в этом году ждет много новшеств и сюрпризов – новые туристические места, места для пикника, приключенческий туризм и многое другое.
черное море
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/14/236961414_120:0:1732:1209_1920x0_80_0_0_78febec4833b325e0f815117b475b06d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, черное море, аджария, торнике рижвадзе, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд, батуми
Повышенная зарплата спасателям – служба спасения готова к турсезону
В течение всего морского сезона на берегу моря, рек и озер будут работать 320 пожарных-спасателей
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сезонным спасателям по решению министерства внутренних дел Грузии в этом году увеличат зарплату на 25%. Об этом стало известно на открытии летнего туристического сезона в Батуми.
Служба управления чрезвычайных ситуаций Грузии завершила подготовку к летнему сезону. В Батуми глава Службы управления чрезвычайных ситуаций Теймураз Мгебришвили лично ознакомился с готовностью спасателей приступить к работе и пожелал им успехов.
На церемонии открытия сезона присутствовал и глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В рамках церемонии открытия мероприятия на набережной Черного моря была выставлена как сухопутная, так и специальная морская техника и оснащение.
После завершения официальной церемонии, на месте устроили симуляцию спасательной операции на воде.
В течение всего морского сезона на берегу моря, рек и озер будут работать 320 пожарных-спасателей, оснащенных по европейским стандартам. В течение лета будет мобилизована 50 единиц плавающих средств и 8 квадроциклов.
Морской туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня Летним фестивалем. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартовал традиционным слоганом – "Лето начинается здесь".
Гостей и туристов Аджарии в этом году ждет много новшеств и сюрпризов – новые туристические места, места для пикника, приключенческий туризм и многое другое.