https://sputnik-georgia.ru/20220616/rektor-tgu-vstretilsya-s-protestuyuschimi-studentami-o-chem-dogovorilis-storony-267508653.html

Ректор ТГУ встретился с протестующими студентами: о чем договорились стороны?

Ректор ТГУ встретился с протестующими студентами: о чем договорились стороны?

Свободные места в общежитии есть и в них на время экзаменов можно жить бесплатно, заверили представители администрации 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T10:25+0400

2022-06-16T10:25+0400

2022-06-16T11:26+0400

протесты студентов тгу

студенты

тбилисский университет

грузия

новости

общество

нино ломджария

тбилиси

ахалцихе

кутаиси

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Встреча, которая состоялась накануне между протестующими студентами и ректором ТГУ имени Иванэ Джавахишвили Георгием Шарвашидзе, продлилась три часа.На прошлой неделе часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, так как у них больше нет возможности арендовать слишком подорожавшее жилье в Тбилиси.Как отметил представитель студенческого движения "Борьба за образование", студенты надеются, что на следующей встрече, которая состоится в четверг, 16 июня, они получат точные ответы по всем требованиям.По словам канцлера университета Лаши Сагинадзе, на встрече достигнут консенсус по основным вопросам, однако остались вопросы, которые требуют дальнейшего диалога и будут обсуждаться на объявленной сегодня встрече."Студенты затронули вопрос общежития. Мы готовы обсудить его в формате рабочей группы и написать план, какого типа и масштаба общежитие строить. Мы уже к этому готовы, уже выбрали территорию", – сказал Сагинадзе.По его словам, стороны также обсудили вопрос финансовой прозрачности и договорились провести отдельную встречу на эту тему.Что касается выпускных экзаменов, то они пройдут в экзаменационных центрах в Тбилиси, Ахалцихе и Кутаиси. Для тех, кто не имеет возможности приехать в Тбилиси, администрация ТГУ предлагает бесплатное проживание в общежитии на время экзаменов. Свободные места есть, заверили представители администрации.Накануне с протестующими студентами и представителями администрации университета встретилась и народный защитник Грузии Нино Ломджария. Она отметила, что бастующие просто хотят, чтобы с ними поговорили и учли их проблемы.

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протесты студентов тгу, студенты, тбилисский университет, грузия, новости, общество, нино ломджария, тбилиси, ахалцихе, кутаиси