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Российского блогера не впускают в Грузию - МВД назвало причину

Российского блогера не впускают в Грузию - МВД назвало причину

Женщина давала "явно ложную и противоречащую информацию о целях своего визита", пояснили в министерстве 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T19:01+0400

2022-06-16T19:01+0400

2022-06-16T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российского блогера Инсу Ландер, настоящее имя которой Инса Огуз, не впустили в Грузию, исходя из интересов государственной безопасности, так как она обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией, говорится в заявлении МВД Грузии.Информация об Инсе Огуз появилась в грузинских русскоязычных Telegram-каналах. Пишут, что она уже несколько дней находится в нейтральной зоне между российским КПП "Верхний Ларс" и грузинским КПП "Дариали" без еды и воды. Сама Огуз написала, что спит сидя и еда у нее есть благодаря неравнодушным людям.По данным МВД, гражданка РФ прибыла на границу Грузии 12 июня и получила отказ во въезде в страну на основании 11 статьи закона "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", так как она давала "явно ложную и противоречащую информацию о целях своего визита".В результате был составлен соответствующий правовой документ и передан ей согласно установленным законом правилам.На второй день, 13 июня, женщина снова явилась на пограничный пункт "Дариали" и потребовала международной защиты."По ее разъяснению, в Российской Федерации она обвиняется в сотрудничестве с террористической организацией и до рассмотрения дела по существу суд отправил ее под домашний арест", - сказано в заявлении.Женщина также рассказала, что нарушила правила домашнего ареста, сняла с себя т.н. браслет и после прохождения паспортного контроля собиралась въехать в Грузию.Там же отмечено, что человеку могут отказать во въезде в Грузию, если он не удовлетворяет установленным грузинским законодательством критериям, в том числе если нахождение человека в Грузии может представлять угрозу для безопасности государства или общественного порядка или же если человек привлечен к уголовной ответственности по таким международным преступлениям как терроризм, контрабанда наркотиков, трефикинг,"Пункт 2 статьи 33 "Конвенции о беженцах" и закон "О международной защите", который соответствует положению этой конвенции, дает право государству ограничить въезд иностранца, когда речь идет о государственной безопасности", - говорится в заявлении МВД.Российский блогер Инса Ландер была задержана 9 декабря 2021 года в Кабардино-Балкарии по обвинению в содействии терроризму и помещена под домашний арест, пишут российские СМИ.

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