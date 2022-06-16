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Сборная ветеранов Грузии по футболу проиграла ровесникам из Армении
Сборная ветеранов Грузии по футболу проиграла ровесникам из Армении
Товарищеский матч был посвящен 30-летию Федерации футбола Армении 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу-ветерану провела товарищеский матч с армянскими футболистами-ветеранами в Ереване и проиграла 1:4.Сборную Грузии представляют игроки разных поколений, в том числе Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Давид Муджири, Зураб Хизанишвили, Георгий Деметрадзе, Давид Сирадзе, Георгий Ломая, Нукри Ревишвили, а также внук Давида Кипиани - Давид Кипиани-младший. Тренерами команды стали Отар Габелия и Давид Мужири.Сборной Армении фактически руководили лидеры команды двух-трех летней давности - Юра Мовсисян, Марко Пиццелли, Эдгар Манучарян, а игроком-тренером был вратарь Роман Березовский.Деметрадзе забил на 21-й минуте, но арбитр гол не засчитал. Перед этим Кобахидзе вышел один на один с голкипером, который сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр решил не портить товарищеский матч красной карточкой.Во втором тайме на 32-й минуте армяне открыли счет голом действующего игрока краснодарской "Кубани" Артура Саркисова – как он попал к ветеранам, неизвестно. За четыре минуты Юрий Мовсесян увеличил преимущество хозяев, а на 45-й минуте Марко Пиццелли забил третий гол.На 53-й минуте Деметрадзе заработала пенальти, который безупречно реализовал Иашвили. Но на последней минуте Эдгар Манучарян забил еще один гол, и армянские ветераны, усиленные действующими игроками, выиграли 4:1.
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грузия, новости, спорт, армения, футбол, матч ветеранов

Сборная ветеранов Грузии по футболу проиграла ровесникам из Армении

22:46 16.06.2022 (обновлено: 23:18 16.06.2022)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsТоварищеский матч ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
Товарищеский матч ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Товарищеский матч был посвящен 30-летию Федерации футбола Армении
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу-ветерану провела товарищеский матч с армянскими футболистами-ветеранами в Ереване и проиграла 1:4.
Сборную Грузии представляют игроки разных поколений, в том числе Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Давид Муджири, Зураб Хизанишвили, Георгий Деметрадзе, Давид Сирадзе, Георгий Ломая, Нукри Ревишвили, а также внук Давида Кипиани - Давид Кипиани-младший. Тренерами команды стали Отар Габелия и Давид Мужири.
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsЛеван Кобиашвили во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
Леван Кобиашвили во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
Леван Кобиашвили во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Сборной Армении фактически руководили лидеры команды двух-трех летней давности - Юра Мовсисян, Марко Пиццелли, Эдгар Манучарян, а игроком-тренером был вратарь Роман Березовский.
© photo: Sputnik / Aram NersesyanКарлен Мкртчян преследует грузинских футболистов во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
Карлен Мкртчян преследует грузинских футболистов во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
Карлен Мкртчян преследует грузинских футболистов во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Деметрадзе забил на 21-й минуте, но арбитр гол не засчитал. Перед этим Кобахидзе вышел один на один с голкипером, который сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр решил не портить товарищеский матч красной карточкой.
© photo: Sputnik / Aram NersesyanАлександр Кобахидзе показывает арбитру место "сейва" Геворга Каспарова во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
Александр Кобахидзе показывает арбитру место сейва Геворга Каспарова во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
Александр Кобахидзе показывает арбитру место "сейва" Геворга Каспарова во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Во втором тайме на 32-й минуте армяне открыли счет голом действующего игрока краснодарской "Кубани" Артура Саркисова – как он попал к ветеранам, неизвестно. За четыре минуты Юрий Мовсесян увеличил преимущество хозяев, а на 45-й минуте Марко Пиццелли забил третий гол.
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsБорьба за мяч между Александром Иашвили и Артуром Едигаряном во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
Борьба за мяч между Александром Иашвили и Артуром Едигаряном во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
Борьба за мяч между Александром Иашвили и Артуром Едигаряном во время товарищеского матча ветеранов по футболу между сборными Армении и Грузии (16 июня 2022). Еревaн
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
На 53-й минуте Деметрадзе заработала пенальти, который безупречно реализовал Иашвили. Но на последней минуте Эдгар Манучарян забил еще один гол, и армянские ветераны, усиленные действующими игроками, выиграли 4:1.
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