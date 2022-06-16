https://sputnik-georgia.ru/20220616/sbornaya-veteranov-gruzii-po-futbolu-proigrali-rovesnikam-iz-armenii-267546029.html

Сборная ветеранов Грузии по футболу проиграла ровесникам из Армении

Сборная ветеранов Грузии по футболу проиграла ровесникам из Армении

Товарищеский матч был посвящен 30-летию Федерации футбола Армении 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T22:46+0400

2022-06-16T22:46+0400

2022-06-16T23:18+0400

грузия

новости

спорт

армения

футбол

матч ветеранов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267545449_0:102:1600:1003_1920x0_80_0_0_8ff2b7e4641fcca2186a5d11ba02544c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу-ветерану провела товарищеский матч с армянскими футболистами-ветеранами в Ереване и проиграла 1:4.Сборную Грузии представляют игроки разных поколений, в том числе Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Давид Муджири, Зураб Хизанишвили, Георгий Деметрадзе, Давид Сирадзе, Георгий Ломая, Нукри Ревишвили, а также внук Давида Кипиани - Давид Кипиани-младший. Тренерами команды стали Отар Габелия и Давид Мужири.Сборной Армении фактически руководили лидеры команды двух-трех летней давности - Юра Мовсисян, Марко Пиццелли, Эдгар Манучарян, а игроком-тренером был вратарь Роман Березовский.Деметрадзе забил на 21-й минуте, но арбитр гол не засчитал. Перед этим Кобахидзе вышел один на один с голкипером, который сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр решил не портить товарищеский матч красной карточкой.Во втором тайме на 32-й минуте армяне открыли счет голом действующего игрока краснодарской "Кубани" Артура Саркисова – как он попал к ветеранам, неизвестно. За четыре минуты Юрий Мовсесян увеличил преимущество хозяев, а на 45-й минуте Марко Пиццелли забил третий гол.На 53-й минуте Деметрадзе заработала пенальти, который безупречно реализовал Иашвили. Но на последней минуте Эдгар Манучарян забил еще один гол, и армянские ветераны, усиленные действующими игроками, выиграли 4:1.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, армения, футбол, матч ветеранов