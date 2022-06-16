https://sputnik-georgia.ru/20220616/shkolniki-budut-usilenno-izuchat-istoriyu-gruzii--initsiativa-glavy-minobrazovaniya-267523659.html

Школьники в Грузии будут усиленно изучать историю Грузии

Школьники в Грузии будут усиленно изучать историю Грузии

Главная цель новой инициативы - дать возможность молодежи изучить историю Грузии с древних времен до современности 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T15:36+0400

2022-06-16T15:36+0400

2022-06-16T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В учебном плане старшеклассников в Грузии появятся два отдельных предмета - "История" и "История Грузии", говорится в сообщении министерства образования и науки страны.Работа над усилением обучения школьников истории страны началась с 2021 года по инициативе министра Михаила Чхенкели. Учащиеся Х классов получат новый учебник "История Грузии" уже со следующего, 2022-2023 учебного года.На уроках "Истории Грузии" акцент будет сделан на исследовании актуальных проблем грузинской историографии и глубоком осмыслении предмета. Целью предмета "История" является ознакомление школьников с мировыми историческими событиями и процессами и связи с ними вопросов по Грузии. Главной целью такого решения было дать возможность молодежи изучить историю Грузии с древних времен до современности. Соответственно, был пересмотрен стандарт истории X-XII классов Национального учебного плана.Новый стандарт истории полностью основан на единой концепции третьего поколения национального учебного плана Грузии. В частности, акцент делается на такой подход, как принципы конструктивизма, педагогика понятий и дифференцированное обучение, пояснили в министерстве.Для этого была создана специальная группа, укомплектованная историками. В нее вошли грузинские историки-профессора из разных университетов страны, члены ассоциации педагогов истории и предметные эксперты Наццентра профразвития учителя.Процесс грифования уже начат. Учебник по "Истории Грузии" представили пять разных издательств.Грифование – первый этап создания учебников, во время которого его качество оценивают эксперты государственной комиссии. Именно они определяют, какие книги соответствуют требованиям Национального учебного плана страны, а какие – нет.Специальная группа уже приступила к оценке учебников. Данный процесс продлится до конца июля.В группу специалистов, оценивающих учебники, входят учителя, ученые отрасли, эксперт национального учебного плана, психологи, филологи, а также специалист, который оценивает учебники в плане соответствия книг с правовыми и этическими нормами.

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история грузии - все самое интересное, грузия, новости, общество, школа, минобразования грузии, перемены в школах грузии, образование в грузии