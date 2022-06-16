https://sputnik-georgia.ru/20220616/tgu-idet-na-ustupki-studentam-chto-predlozhil-universitet-267546290.html
ТГУ идет на уступки студентам: что предложил университет
ТГУ идет на уступки студентам: что предложил университет
Университет готов создать специальные рабочие группы, где студенты смогут вместе с администрацией рассматривать актуальные вопросы 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T23:28+0400
2022-06-16T23:28+0400
2022-06-16T23:51+0400
грузия
новости
общество
тбилисский государственный университет
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Руководство Тбилисского государственного университета готово частично удовлетворить требования бастующих студентов, говорится в заявлении вуза.На прошлой неделе часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, так как у них больше нет возможности арендовать слишком подорожавшее жилье в Тбилиси.Кроме того, университет готов создать специальные рабочие группы и платформы, где студенты смогу вместе с администрацией и академическим персоналом в рабочем порядке рассматривать актуальные вопросы, выдвигать инициативы и принимать участие в проведении изменений.Со стороны администрации участники рабочих групп уже готовы ко встречам со студентами.
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Sputnik Грузия
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Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет
ТГУ идет на уступки студентам: что предложил университет
23:28 16.06.2022 (обновлено: 23:51 16.06.2022)
Университет готов создать специальные рабочие группы, где студенты смогут вместе с администрацией рассматривать актуальные вопросы
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Руководство Тбилисского государственного университета готово частично удовлетворить требования бастующих студентов, говорится в заявлении вуза.
На прошлой неделе часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, так как у них больше нет возможности арендовать слишком подорожавшее жилье в Тбилиси.
"На сновании совместно принятого решения администрацией каждого факультета экзамены начнутся 20 июня в трех экзаменационных центрах: Тбилиси, Кутаиси и Ахалцихе. В том случае, если студент не сможет по объективным причинам принять участие в процессе экзаменов, он получит возможность обратиться к администрации своего факультета, которые индивидуально рассмотрят его вопрос и в случае обоснования предложат студенту перенести экзамен на сентябрь", - говорится в заявлении.
Кроме того, университет готов создать специальные рабочие группы и платформы, где студенты смогу вместе с администрацией и академическим персоналом в рабочем порядке рассматривать актуальные вопросы, выдвигать инициативы и принимать участие в проведении изменений.
Со стороны администрации участники рабочих групп уже готовы ко встречам со студентами.