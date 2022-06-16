https://sputnik-georgia.ru/20220616/tgu-idet-na-ustupki-studentam-chto-predlozhil-universitet-267546290.html

ТГУ идет на уступки студентам: что предложил университет

ТГУ идет на уступки студентам: что предложил университет

Университет готов создать специальные рабочие группы, где студенты смогут вместе с администрацией рассматривать актуальные вопросы 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T23:28+0400

2022-06-16T23:28+0400

2022-06-16T23:51+0400

грузия

новости

общество

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Руководство Тбилисского государственного университета готово частично удовлетворить требования бастующих студентов, говорится в заявлении вуза.На прошлой неделе часть студентов ТГУ ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки. Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, так как у них больше нет возможности арендовать слишком подорожавшее жилье в Тбилиси.Кроме того, университет готов создать специальные рабочие группы и платформы, где студенты смогу вместе с администрацией и академическим персоналом в рабочем порядке рассматривать актуальные вопросы, выдвигать инициативы и принимать участие в проведении изменений.Со стороны администрации участники рабочих групп уже готовы ко встречам со студентами.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет