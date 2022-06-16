https://sputnik-georgia.ru/20220616/v-batumi-otkrylsya-letniy-turisticheskiy-sezon---foto-267523859.html

В Батуми открылся летний туристический сезон - фото

В Батуми открылся летний туристический сезон - фото

В черноморском курортном городе Батуми официально открылся летний сезон-2022. Как это происходило - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия. 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T14:51+0400

2022-06-16T14:51+0400

2022-06-16T14:51+0400

грузинская кухня: рецепты с фото и видео

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батуми

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новости грузии в фотографиях

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Открытие нового туристического сезона в Батуми прошло скромно, но все же состоялось - и виновата в этом была плохая погода, не по летнему прохладная. Однако дождь кончился и мероприятия были продолжены.

батуми

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грузинская кухня: рецепты с фото и видео, фотоленты, мультимедиа, батуми, туризм в грузии, новости грузии в фотографиях, фото