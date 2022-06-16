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В Батуми открылся летний туристический сезон - фото
В Батуми открылся летний туристический сезон - фото
В черноморском курортном городе Батуми официально открылся летний сезон-2022. Как это происходило - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия. 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T14:51+0400
2022-06-16T14:51+0400
2022-06-16T14:51+0400
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Открытие нового туристического сезона в Батуми прошло скромно, но все же состоялось - и виновата в этом была плохая погода, не по летнему прохладная. Однако дождь кончился и мероприятия были продолжены.
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грузинская кухня: рецепты с фото и видео, фотоленты, мультимедиа, батуми, туризм в грузии, новости грузии в фотографиях, фото
В Батуми открылся летний туристический сезон - фото
В черноморском курортном городе Батуми официально открылся летний сезон-2022. Как это происходило - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Открытие нового туристического сезона в Батуми прошло скромно, но все же состоялось - и виновата в этом была плохая погода, не по летнему прохладная. Однако дождь кончился и мероприятия были продолжены.
© photo: Sputnik / Stringer
Шоу воздушных змеев - это уже традиционное представление в дни открытия туристического сезона в Батуми.
Шоу воздушных змеев - это уже традиционное представление в дни открытия туристического сезона в Батуми.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и погода была для этого подходящая - ветер не подвел.
Да и погода была для этого подходящая - ветер не подвел.
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя дождливая и ветреная погода - не самое лучшее, о чем мечтают туристы. Батумские пляжи еще пусты. Да и прохожих на улицах после дождя было не так много.
Хотя дождливая и ветреная погода - не самое лучшее, о чем мечтают туристы. Батумские пляжи еще пусты. Да и прохожих на улицах после дождя было не так много.
© photo: Sputnik / Stringer
Туристический бум в Батуми обычно ожидается в августе, в это время тут самое большое количество отдыхающих.
Туристический бум в Батуми обычно ожидается в августе, в это время тут самое большое количество отдыхающих.
© photo: Sputnik / Stringer
Но уже в июле местные отели и улицы в центре города будут заполнены толпами отдыхающих. Пока что туристов еще не так много в сравнении с тем, что будет в ближайшем будущем.
Но уже в июле местные отели и улицы в центре города будут заполнены толпами отдыхающих. Пока что туристов еще не так много в сравнении с тем, что будет в ближайшем будущем.
© photo: Sputnik / Stringer
Ну а пока что для всех желающих на батумской набережной установили различные аттракционы, как для детей, так и взрослых.
Ну а пока что для всех желающих на батумской набережной установили различные аттракционы, как для детей, так и взрослых.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут же на батумском бульваре организована торговля сувенирами, национальными украшениями и поделками ручной работы.
Тут же на батумском бульваре организована торговля сувенирами, национальными украшениями и поделками ручной работы.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и шоу воздушных змеев - это красиво. Это стоит увидеть.
Да и шоу воздушных змеев - это красиво. Это стоит увидеть.
© photo: Sputnik / Stringer
Поглядеть на это представление приходят десятки жителей города. Просто на этот раз погода подвела.
Поглядеть на это представление приходят десятки жителей города. Просто на этот раз погода подвела.