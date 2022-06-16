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В Грузии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте
В Грузии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте
В Грузии сохранится только одно ковид-ограничения, все остальные власти решили отменить 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T11:08+0400
2022-06-16T11:08+0400
2022-06-16T11:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Ношение масок в общественном транспорте в Грузии станет необязательным с 20 июня, сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам. Основанием для принятия такого решения стало стабильное эпидемиологическое положение в Грузии. Случаи заражения коронавирусом стали резко сокращаться с февраля. Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.Вновь отменили требование о ношении масок на улице с 28 марта 2022 года. Таким образом в Грузии снимаются практически все ковид-ограничения. Накануне иностранцам разрешили въезжать в страну без свидетельств о вакцинации от коронавируса и отрицательного результата ПЦР-теста.Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Страна пережила шесть волн коронавируса. В декабре прошлого года в Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом "омикрон".С начала пандемии было зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.
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новости, грузия, общество, коронавирус covid-19
В Грузии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте
11:08 16.06.2022 (обновлено: 11:23 16.06.2022)
В Грузии сохранится только одно ковид-ограничения, все остальные власти решили отменить
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Ношение масок в общественном транспорте в Грузии станет необязательным с 20 июня, сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам.
Основанием для принятия такого решения стало стабильное эпидемиологическое положение в Грузии. Случаи заражения коронавирусом стали резко сокращаться с февраля.
"Соблюдать рекомендацию о ношении маски важно тем людям, у которых хронические заболевания. Ношение маски останется обязательным только в медицинских учреждениях", – сказала Габуния.
Обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице был задействован в Грузии с ноября 2020 года. Отказаться от масок на улице разрешили в июне 2021 года, но ненадолго. Меры предосторожности вновь ужесточили в августе из-за резкого ухудшения эпидемиологического положения.
Вновь отменили требование о ношении масок на улице с 28 марта 2022 года.
Таким образом в Грузии снимаются практически все ковид-ограничения. Накануне иностранцам разрешили въезжать в страну без свидетельств о вакцинации от коронавируса и отрицательного результата ПЦР-теста.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Страна пережила шесть волн коронавируса. В декабре прошлого года в Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом "омикрон".
С начала пандемии было зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом.